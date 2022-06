Gómez Ascaso: "Somos Europa y debemos formar parte de las decisiones"

¿Cuál es la función de la Oficina de Aragón en Bruselas?

Tiene una labor de representación y, fundamentalmente, de lobby. Hay que explicar en todos los foros los intereses como región, las especificidades, los puntos fuertes y en qué queremos mejorar. El objetivo es ser conocido y reconocido. Tratamos de influir en lo que es importante para nuestros intereses.

¿Cuidan también de la colonia aragonesa?

Tenemos un grupo de whatsapp. No hay un censo porque es difícil por temas de confidencialidad y la ley de protección de datos. Lo hacemos de una manera informal. Organizamos reuniones, ponemos información relevante de temas aragoneses. Incluso hay veces en las que hemos conseguido trabajo para gente joven.

Entre sus logros está la autorización de Europa a que los empresarios turolenses puedan rebajar un 20% los costes laborales.

Lo trabajamos durante dos años. Se identificó que existía una posibilidad que permitía a regiones del norte de Europa beneficiarse de ayudas de Estado directas a las empresas por la despoblación. Vimos que Teruel, Cuenca y Soria se podrían acoger y esperamos a que tocara un cambio de legislación. Cuando la Comisión Europea abrió una consulta pública presentamos la reivindicación por escrito, justificada e hicimos la labor de lobby. Al final conseguimos cambiar la ley.

El problema ahora es que no el Gobierno de España no lo aplica.

Pero ese no es nuestro trabajo. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer.

¿A quién le corresponde controlar que lo lleve a cabo?

Las aplicará cuando lo considere oportuno y si lo considera oportuno. Nosotros hemos trabajado para influir en la legislación europea a nuestro favor. No es el único caso. En la legislatura anterior se consiguió que el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto del corredor Cantábrico-Mediterráneo fuera de interés especial y subvencionable. El trabajo de la oficina tiene una materialización real.

Pero tropezamos con la misma piedra. El Gobierno central no ha impulsado el nuevo proyecto.

Va despacio pero algo se hace. Antes no se podía financiar con dinero del Mecanismo Conectar Europa. Todo lo que se consigue cuesta esfuerzo, tiempo y no es inmediato. No trabajamos de hoy para mañana, sino a medio y largo plazo.

¿Todas las comunidades autónomas tienen oficina? ¿Mantienen relación con ellas?

Sí. Trabajamos conjuntamente. Aragón tiene un interés especial en temas de transporte, logística, dadas las características de la región. Seguimos con especial interés la legislación, las novedades, y se comparte con el resto de los colegas.

La logística es precisamente el área que más beneficios está reportando a Aragón.

Desde que se creó la oficina en 1996 se viene trabajando en ello. También se intentó mover la Travesía Central del Pirineo. En unas acciones hay más suerte que en otras. Pero se pueden contabilizar resultados. Están ahí.

¿En qué trabajan ahora?

Tenemos varios objetivos relacionados con las prioridades de la Comisión, que son la Europa verde y digital. Estando de acuerdo España y sus regiones, tenemos particularidades en las que nos interesa que los objetivos vayan a una velocidad o en otra.

La transición verde obligó a Teruel a afrontar la descarbonización.

Esa reconversión se compensa con algún fondo de ayuda. Hemos trabajado para ampliarlo. El fondo era para regiones que producían carbón, y nosotros ya no lo hacemos pero hemos estado viviendo de ello.

De los 7.500 millones del fondo especial, solo 307 iban dirigidos a Aragón, Asturias y_Galicia. ¿Se intentará subir la cuantía?

Económicamente no se puede, porque son cupos que están preestablecidos. Pero sí se utilizará de la manera más útil para nuestros intereses. Para nosotros, el sector de la automoción la transición del motor normal al eléctrico supone un impacto mayor. Hay que estar atentos a la velocidad a la que se van a hacer esos cambios.

El Parlamento Europeo votará en breve un Pacto Social Verde.

Exacto. Lo que se tiene que hacer es saber cómo van las negociacines. Qué se pide y qué no. Son temáticas que nos pueden afectar bastante. Y buscar gente con iguales intereses e influir en la decisión. Y buscar posiciones comunes. Con Castilla y León y Galicia se tienen los mismos intereses.

Con la pandemia y la crisis de Ucrania, ha empezado España a mirar más a Europa

Por supuesto. Me gusta recalcar que no solo es que gran parte de la legislación a la que estamos sujetos se decide en Europa, sino que tenemos que formar parte de esa decisión. No somos sujetos pasivos. Somos Europa y nuestra obligación es participar en la decisión de una manera que nos sea conveniente. En Europa decidimos. En algunos temas, la Comisión, el Parlamento y el Consejo tienen la obligación de pedir opinión al Comité de las Regiones.

¿Y se toma España en serio la necesidad de estar muy presente en Europa para ser parte activa en estas decisiones?

Sin duda. Y las comunidades, también. Otra cosa es que son temas que no llegan mucho al público. En el Consejo de Europa hay representación de las Comunidades. En estos momentos Aragón se encarga de temas de Juventud.

¿Sirve su presencia en Europa para conocer por dónde irán los fondos para la recuperación?

No. La discusión se hizo a nivel nacional y el reparto se realiza en las conferencias sectoriales. Solo entramos al principio, cuando se fijó cómo iban a ser las condiciones. Es siempre un trabajo anterior. Saber cómo será antes de que salga el reglamento te permite posicionarte y predefinir los proyectos. Eso en Aragón se ha hecho de una manera muy abierta.

Las empresas aragonesas dicen que los fondos no llegan...

No es normal el volumen de presupuesto que tienen que gestionar las diferentes administraciones, no solo la nuestra. La misma gente gestiona un presupuesto cuatro veces mayor. No se pueden acortar los plazos. Hay que hacer un cumplir la normativa.

Europa ultima REPowerEU, un plan para poner fin a la dependencia del gas ruso. ¿Cuál es aquí su trabajo?

A España le impacta relativamente poco porque no recibimos ni petróleo ni gas ruso. Por tanto tenemos que conseguir que los criterios de impacto de la guerra incluyan otras variables como la escasez de cereales. Esa es la habilidad de la negociación. En este caso, estamos obteniendo dinero para la financiación de redes de interconexión.

La conexión de gas con Francia, ¿se ejecutará por Cataluña o por Aragón?

Eso no se ha discutido. Estamos en una fase anterior.

Suele decir que prima la anticipación. ¿Ha informado ya a la DGA de que esa vía está abierta?

Claro. Nosotros estamos con el hidrógeno verde porque Europa quiere que se incluya, además del transporte de gas. Y esa es nuestra ventaja. Estamos en el valle del hidrógeno. Las cosas hay que hacerlas con mano izquierda. Ya ve que estamos en ello.