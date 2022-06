Las reacciones aragonesas a la victoria de Nadal: del "viva la madre que te parió" de Lambán a las "dos palabras" de Azcón

El español Rafael Nadal ha agrandado este domingo su leyenda sumando un nuevo triunfo en Roland Garros, el decimocuarto de su carrera, con lo que totaliza 22 Grand Slam y se aleja a dos del serbio Novak Djokovic como el tenista con más grandes de la historia. En su pista favorita, donde ha conseguido sus mayores logros, dos días después de festejar su 36 cumpleaños, Nadal se impuso con autoridad al noruego Casper Ruud, 6-3, 6-3 y 6-0, en 2 horas y 18 minutos.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no han tardado en llegar. En Aragón, el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, no ha tardado en dejar su mensaje en Twitter. "Otra vez, la mejor imagen de España en mundo. Otra vez, el mayor exponente de los mejores valores. Otra vez, el más grande de la historia. Otra vez, viva la madre que te parió", ha escrito Lambán.

Otra vez, la mejor imagen de #España en mundo. Otra vez, el mayor exponente de los mejores valores. Otra vez, el más grande de la historia. Otra vez, viva la madre que te parió @RafaelNadal pic.twitter.com/WGbfLo6sBq — Javier Lambán (@JLambanM) June 5, 2022

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, lanzó un mensaje escueto pero claro. "Solo puedo decir dos palabras: RAFA NADAL", ha apuntado también en Twitter.

🎾 Sólo puedo decir dos palabras:



RAFA NADAL



🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆

🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆

🏆 🏆 — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) June 5, 2022

La portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera ha calificado de "descomunal" el talento de Nadal. "Porque contamos todas tus finales por victorias en Roland Garros. Eres leyenda y todo un ejemplo de superación", ha escrito. .

¡DESCOMUNAL! El talento de @RafaelNadal no tiene límites 🎾🔝



Porque contamos todas tus finales por victorias en @rolandgarros 1️⃣4️⃣ 🏆



Eres leyenda y todo un ejemplo de superación. pic.twitter.com/IPEppD9EBn — Lola Ranera (@lolaranera) June 5, 2022

Los equipos aragoneses también han tenido palabras para Rafa Nadal. "¡Qué grande eres!", ha publicado la cuenta oficial del Real Zaragoza en Twitter.

El Casademont Zaragoza tampoco dejó pasar el triunfo del tenista balear. "¡HISTÓRICO! 14 Roland Garros, que se dice pronto. Historia del deporte español ¡Enhorabuena!", ha señalado a través de su cuenta oficial.

¡HISTÓRICO @RafaelNadal!



😱 14 Roland Garros, que se dice pronto. Historia del deporte español



¡Enhorabuena! ❤️🦁 pic.twitter.com/6GiCPHaqQX — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) June 5, 2022

Pablo Echenique también ha tenido unas palabras para el deportista. "Lo de Rafa Nadal es de otro planeta. ¡Enhorabuena por ese decimocuarto Roland Garros!", ha declarado en redes sociales.

Lo de Rafa Nadal es de otro planeta. ¡Enhorabuena por ese decimocuarto Roland Garros! — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 5, 2022

14 Roland Garros

No fue la mejor final pero sí una de las de más mérito de las 14 que ha disputado Nadal sobre la arcilla de París, porque llegaba a la capital francesa sin apenas rodaje, martirizado por un pie izquierdo que, había advertido, le provoca grandes dolores.

Pero el hambre de mantener en la Philippe Chatrier el cetro que el año pasado le arrebató Djokovic le hizo sobreponerse para buscar añadir un peldaño más al mito que le rodea. Unos meses después de levantar en Melbourne el Abierto de Australia, encadenó los dos primeros grandes del año por vez primera en su vida y aunque suenan los tambores que anuncian pronto el final de su carrera, nadie ya se atreve a enterrarle.

Nadal es superlativo y solo el físico parece ponerle límites. En otro ejercicio de tesón, se convirtió en el más veterano en levantar la Copa de los Mosqueteros, superando a su compatriota Andrés Gimeno que lo hizo en 1972, con algo menos de 35 años.