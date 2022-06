Falta de médicos en Aragón | "En algunos centros de salud hay dificultades para cubrir plazas, y cada vez se acentúa más"

Faltan médicos de Familia y no está garantizada la reposición por las jubilaciones que se prevén de aquí a cinco años. Casi cuatro de cada 10 facultativos de Atención Primaria tienen 60 años o más. Los profesionales llevan tiempo alertando de esta situación, que se agrava tras la última convocatoria para cubrir los puestos de médicos internos residentes (mir): 200 plazas de Familia han quedado desiertas en toda España, cuatro de ellas en Aragón (tres en el sector de Alcañiz y una, en el de Barbastro).

En la última asignación de plazas de Formación Sanitaria Especializada, 217 de las 8.188 que se ofrecían a nivel nacional quedaron desiertas. Y Medicina Familiar y Comunitaria fue la especialidad más afectada y la que presentará un mayor déficit de profesionales en los próximos años, sobre todo en el medio rural. Era el área con mayor oferta de toda la convocatoria (2.300), pero son varias las voces que apuntan a las condiciones laborales al terminar la residencia como culpables de este rechazo, además de al sistema telemático de elección.

Un panorama ante el que el Ministerio ha reaccionado, anunciando que las vacantes puedan ser cubiertas por personas extracomunitarias que, habiendo aprobado el examen mir, no pudieron optar a la elección de plaza, mediante la modificación de la Orden Ministerial del 8 de septiembre. Una solución que vendría a paliar el déficit de residentes, asegura José María Arnal, gerente del Salud, quien destaca que se cubrirán así las "plazas formativas que crean médicos para el futuro". Las vacantes se concentran, sobre todo, en el medio rural. "No se ama lo que no se conoce", indica, en referencia a las ventajas y alicientes que ofrece este ámbito para la profesión. "Las unidades docentes llevan muchos años formando residentes, y salen muy preparados". En este sentido, añade: "Hay que romper una lanza a favor de la Medicina de Familia".

Desde Alcañiz, el jefe de estudios del sector, Miguel Guiu, explica que tienen capacidad para formar a ocho nuevos residentes en Medicina de Familia, las plazas que se ofrecían. "Se han cubierto cinco, tres han quedado sin ocupar", apunta. "No siempre se oferta el mismo número de puestos, depende de los centros y los tutores". El 24 de mayo, por ejemplo, acabaron su formación los residentes de cuarto año, que fueron seis. 200 plazas sin cubrir de esta especialidad en España, dice, "es un fracaso de planificación". Hay que prever soluciones para garantizar la supervivencia de los ambulatorios. "Con las jubilaciones previstas, hay dificultades para cubrir plazas, y cada vez se acentúa más" en aquellos lugares que cuentan con plantillas envejecidas donde no hay reposición. "El futuro se prevé difícil", añade.

Para Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), "el entorno rural se cubre peor. Si bien es un error, porque en los hospitales comarcales se pueden aprender mucho, porque atienden distintas necesidades, distintas demandas...". Tal y como subraya: "Todo médico de Familia que conoce el entorno rural luego no quiere volver al urbano. Falta hacer atractiva esa profesión, que es muy bonita. Mal futuro le veo a la Medicina de Familia y, por efecto dominó, a la Medicina en general". En opinión del presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), Ángel Vicente Molinero, "200 plazas sin cubrir quiere decir que de todas las personas que tenían posibilidad de cogerlas, no lo han hecho. Si no se pone solución, muchos sitios van a quedar sin médicos residentes, especialmente en la España vaciada". El sistema telemático de adjudicación de plazas "ha sido un obstáculo en la elección" de esta convocatoria. La situación agrava el ya de por sí envejecimiento de las plantillas y la falta de relevo generacional, destaca. El problema, además, se intensifica en verano con las vacaciones de los profesionales, que implica que los compañeros deban asumir las agendas.

Semergen ha lanzado un campaña a nivel nacional, ‘Te necesitamos’, para llegar a los profesionales y futuros médicos de Familia y dar a conocer esta sociedad científica, así como los servicios que ofrece a quienes quieran formar parte de ella. Es una acción realizada "con profesionales para profesionales" que se basa en cuatro pilares clave: la formación, la investigación, la profesión y la atención. "Vivimos un creciente deterioro de la Atención Primaria -explicaron-, agravada por la pandemia de la covid, por lo que ha llegado del momento de apostar por un nuevo modelo resolutivo".