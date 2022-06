José Manuel Cucalón tiene 63 años y es médico de Familia rural desde hace 36. Es, además, vocal de Atención Primaria rural del Colegio de Médicos de Zaragoza. Un bagaje que le permite hablar con claridad sobre el presente y el futuro de su profesión. "La situación está mal -dice con contundencia-. El médico de Familia rural es un cuerpo a extinguir en muy pocos años".

Y las causas son variadas: "La primera es que no se hace el suficiente hincapié en la importancia que tiene la Atención Primaria rural en el mundo universitario. Así, mal pueden conocerla y que les guste. Hay que pensar por qué ese descrédito en los mir para no elegir Pediatría o Medicina de Familia en Primaria". Los mir de Familia, asegura, "ven el panorama laboral y algunos se van a trabajar al extranjero, con mejores condiciones". "Nunca tenemos una tasa de reposición adecuada", añade.

Y continúa: "Somos muchos los médicos que tenemos más de 60 años, el aluvión de jubilaciones va a ser un auténtico caos. Como la Medicina rural es la que menos se está cubriendo es la que más va a sufrir, precisamente porque somos los más mayores. Yo amo profundamente mi profesión, y creo que la Medicina rural tiene muchas ventajas, pero no se ha sabido transmitir a los jóvenes.

Sara Giner residente de medicina de familia de segundo año en el centro de salud Rebolería Francisco Jiménez

"Las nuevas generaciones no se nos pueden escapar"

Sara Giner, residente de segundo año de Medicina de Familia en el sector Zaragoza II, en el centro de salud de Rebolería, se incorporó en el momento más complicado que ha vivido la sanidad aragonesa: la pandemia de coronavirus. "Estos dos últimos años hemos sufrido mucho, eso se tiene que valorar, motivarnos y empezar a ser positivos. Las nuevas generaciones que entran no se nos pueden escapar". Esta joven médica lanza un mensaje esperanzador: "Tienen que entrar con ganas, estamos avanzando, la Atención Primaria está resurgiendo. Quien tropieza y no se cae avanza dos pasos".

"Es verdad que no se ofrecen contratos acordes con las necesidades ya no de los profesionales sino de los propios pacientes y de las poblaciones, como en el medio rural", asegura. En su opinión: "Se nos han dado muchas desigualdades, no se nos ha dado el crédito merecido, pero tenemos que estar muy orgullosos, porque esta especialidad la elegimos por vocación". "Más que fijarnos en las vacantes -dice-, lo que tenemos que intentar es mantener a quienes se han decantado por la especialidad. Que no la dejen y luchar por ello; y para eso necesitamos nuevas oportunidades laborales".