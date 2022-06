David Aganzo, presidente de la AFE: “La formación, por encima de cifras millonarias”

“En el mundo del fútbol, la formación es muy importante por encima de cifras millonarias”, señala David Aganzo que forma parte de la historia más reciente por su trayectoria de jugador en doce equipos, entre ellos el Real Madrid donde debutó con 18 años, fue Campeón de Europa en la Liga de Campeones (1999-2000) y Campeón de la Copa del Mundo Sub 20 en 1999. En su etapa actual, tras dejar el terreno de juego para pasar a los despachos, preside la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) desde noviembre de 2017.

En abril de 2021 fue reelegido por cuatro años más en las primeras elecciones en la historia de la AFE por amplia mayoría de votos (3.079) frente a Gaizka Toquero (1.808). Forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) para defender los derechos de futbolistas de todo el mundo con 38.000 miembros de 40 asociaciones nacionales más importantes, entre ellas la AFE.

Además, firmó el primer Convenio Colectivo para futbolistas de Primera División Femenina de España, entre otras acciones e iniciativas que avalan la labor de David Aganzo. En su primera visita a Barbastro, este viernes, recibió el reconocimiento a su trayectoria en la VI Gala de Premios Valores Deportivos, conoció el Museo Diocesano en visita guiada junto al obispo Ángel Pérez “me ha parecido muy cercano en trato personal”, la Catedral, la sede del Consejo Regulador donde se brindó con vinos del Somontano, las instalaciones de Bodega Sommos “una sorpresa total” y estampó su firma en el Libro de Oro del Ayuntamiento de Barbastro por invitación del alcalde Fernando Torres.

“Es la primera vez en mi vida que hablo sobre fútbol en un Museo Diocesano que me ha parecido una gran sorpresa por las obras expuestas”, indicó con buen humor. “Venir a Barbastro para participar en una Gala sobre Valores Deportivos y que te reconozcan el trabajo es un contraste con el fútbol, profesional pero estos momentos me recuerdan que he sido niño y comencé en el fútbol base. Es todo un orgullo recoger el Premio que antes recibieron Del Bosque y Juanjo Camacho”. El niño de entonces se casará la semana próxima y mantuvo el compromiso de venir a Barbastro por iniciativa de David Lafuente.

“La capacidad de tener dinero existe en el mundo del deporte profesional pero tenemos que ser capaces de recuperar muchísimos valores existentes, aparte del negocio. Eventos y reconocimientos a jugadores del futbol-base reflejan el auge y también que la formación personal está por encima de la deportiva, he visto que Barbastro es un ejemplo en el que mirarse”.

Respecto a su labor profesional en despachos, “ser presidente de la AFE es complicado, la verdad que cuando asumes esta responsabilidad ya sabes que no será tranquilo porque, al final, los derechos de los trabajadores hay que lucharlos. Este sindicato tiene una historia maravillosa desde los fundadores en la época de Vicente del Bosque, Camacho, Juanito y Asensi, entre otros en 1978”.

El fútbol profesional mueve cifras millonarias, “no puedo cuantificarlas, en los derechos de imagen hablamos de muchísimos dineros, aunque una parte se extiende a los clubes. El sindicato recoge de los derechos de imagen de los jugadores pero, más que por dinero, tenemos que intentar que el mundo del fútbol se vea por otra cosa. A nivel mundial, da trabajo a muchas personas pero tenemos que poner en valor e identificar la salud de los futbolistas, la igualdad entre personas y la formación de los futuros deportistas”. Añade, “no solo en el mundo del fútbol, sino en el deporte en general. Por desgracia en muchos aspectos nos encontramos situaciones difíciles”.

Desde la Segunda División a Tercera, “hay muchos jugadores que pasan situaciones apuradas. En diferentes categorías hay quienes no tienen contratos profesionales, son amateurs, están en condiciones laborales que no son las adecuadas, luego no pueden tener paro ni otros servicios. Se intenta conseguir que el mundo del deporte tenga la capacidad de que todos tengan respaldo y estén asegurados”.

Se ha avanzado más en el negocio, en detrimento del deportivo, “creo que todas las partes involucradas en el fútbol tienen que ser respetadas, árbitros, jugadores, jugadoras, entrenadores… En estos momentos, Liga y Federación tienen muchos problemas, se habla más de la parte política que la deportiva. Intentamos cambiarlo para que cuando se hable de España en el mundo sea más de la gestión que sobre la calidad de los deportistas”.

En cuanto al futuro del fútbol español, “encantados de estar en el próximo Mundial pero hay que seguir en el camino de formación para que el futuro esté asegurado, como lo está ahora con los jugadores de la Selección”. Aganzo destaca también “la transparencia total que tenemos en la gestión, saben que luchamos por jugadores y jugadoras, queremos un fútbol mejor y que sea más formativo. En este mundo, la formación es muy importante”.

Rubiales

Respecto al nuevo frente judicial abierto a quien fuera su jefe, Rubiales -presidente de la Real Federación Española- por el presunto espionaje al que fue sometido en agosto de 2019, “por desgracia, son temas que hay que tratar, no me parece que las formas sean las más adecuadas y lo he puesto en manos de gente competente”. Aganzo pidió al Consejo Superior de Deportes (CSD) la apertura de expediente a Rubiales y la adopción de medidas cautelares tras las informaciones publicadas sobre posibles seguimientos hechos por una agencia de detectives.