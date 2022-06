Las oposiciones de educación en Aragón se harán en junio por primera vez en papel autocalcable

Los aspirantes que se presenten a las oposiciones de maestro que se celebrarán el próximo día 18 harán por primera vez el examen en papel autocalcable. La posibilidad de llevarse a casa una copia de las respuestas en los ejercicios tipo test es habitual, pero no en esta prueba en la que los candidatos vienen a escribir de media entre seis y diez páginas. La novedad en Aragón, porque ya se hace así en otras comunidades, la conocieron este viernes los sindicatos en el transcurso de la reunión de la mesa sectorial.

"Nos parece una medida que va a dar mayor seguridad jurídica a todos los opositores, sobre todo en el caso de que haya algún tipo de reclamación", apuntó Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón.

Frente a esta ventaja también hay inconvenientes. El principal es que para que estos folios autocopiativos funcionen se tiene que utilizar un bolígrafo tradicional con tinta de base de aceite y no valen los de tinta líquida, más deslizantes, que se han popularizado. Los primeros producen una mayor fatiga cuando se escribe durante periodos prolongados de tiempo. En los segundos, la escritura resulta más suave y fluida y la mano se cansa menos.

Guillermo Herráiz, de CC. OO. Aragón, explicó que la medida también responde al hecho de que "cada vez se piden más copias de los exámenes a través de transparencia y localizar cada ejercicio en las cajas en las que se guardan requiere bastante tiempo".

Se adelantan los llamamientos

Aragón dejará de ser una de las tres comunidades que hacía los llamamientos y adjudicaciones de vacantes de inicio de curso de secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial en los últimos días de agosto. Este año que no se celebran oposiciones para este cuerpo, el 22 de julio los interinos ya sabrán la plaza que van a ocupar, según el calendario que Educación trasladó a las organizaciones. En el caso de los maestros, que se examinarán para ser funcionarios el 18 de junio, lo conocerán el 10 de agosto.

"Es una reivindicación que llevábamos planteando desde hace tiempo y que por fin se ha atendido", señaló Kike García, de CGT. Este adelanto de los llamamientos beneficiará a los propios equipos directivos de los centros "a la hora de gestionar y organizar el inicio de curso" y a los docentes "que dispondrán de más tiempo para buscar piso o solucionar problemas de conciliación".

No es esta la única reclamación que se ha atendido. La representante de CSIF destacó que Educación también va a actualizar las compensaciones económicas que reciben los profesores itinerantes por el desgaste de su vehículo particular. Estas no se revisan desde 2013. El Departamento también quiere informatizar el cálculo y el cobro mensual de los gastos de kilometraje, que los docentes tienen que adelantar en ocasiones durante meses.

Plazas de estabilización

En la mesa sectorial también se dio a conocer la distribución definitiva por especialidades y cuerpos de las plazas de estabilización para reducir la interinidad. Del total de 802 vacantes, 321 se convocarán por concurso de méritos sin examen y 481 por concurso oposición sin pruebas eliminatorias.

El sindicato STEA criticó que a última hora y sin negociación se hayan variado. El pasado 29 de abril había 267 vacantes a concurso de méritos, que han aumentado a 321. Mientras, las de concurso-oposición han pasado de 535 a 481. "Sobre las razones de fondo, especialidad a especialidad, ninguna hipótesis es descartable, dado el oscurantismo de todo el proceso de toma de decisiones", aseguraron desde el sindicato.

Plazas de estabilización por cuerpos y especialidades que convocará la DGA STEA