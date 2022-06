Hasta dos puntos menos por escribir de más en las oposiciones a maestro en Aragón

Aquellos aspirantes a una de las 658 plazas de maestros que presenten una programación didáctica con más de 60 páginas (excluidos anexos, portada y contraportada) tendrán dos puntos menos en esta parte de la oposición. Lo mismo ocurrirá si tiene una extensión de menos de 30 páginas, si no se incluye el índice correspondiente o si presentan menos o más unidades didácticas de las estipuladas en su especialidad, que suelen ser entre 10 y 15.

"Esta penalización se aplicará una sola vez independientemente del número de requisitos incumplidos", especifica el último documento publicado por el Departamento de Educación, en el que se recogen las penalizaciones que se aplicarán en las oposiciones a maestros que se celebrarán el día 18.

En el supuesto de que no se presente la programación didáctica en papel, se obtendrá un 0 en la segunda prueba (incluye la programación y la unidad didáctica). Lo mismo ocurrirá si no se corresponde con las áreas de la especialidad a la que se presenta el maestro o si los contenidos no tienen carácter personal. Si la programación didáctica no se presenta en plazo, "se entenderá que el aspirante renuncia a presentarse a la segunda prueba".

Las oposiciones de maestro se dividen en dos partes. La primera es la prueba de conocimientos, que se subdivide en una práctica y en el desarrollo de un tema escrito. Ambas se califican de 0 a 10 puntos y es necesario alcanzar una puntuación mínima de 2,5 para mediar. Aquellos que tras esa media no alcancen el 5 quedarán eliminados del proceso selectivo.

El resto pasarán a la segunda fase: programación didáctica (supondrá un 40%) y unidad didáctica (60%). Para superarla, la media de la puntuación ponderada debe de ser, al menos, de 5.

Educación también ha publicado ya las sedes. Los docentes de Audición y Lenguaje tendrán las pruebas en el IES Ramón y Cajal, mientras que los de Educación Física se deberán presentar en el Pirámide y Sierra de Guara; y los de Francés, en el Lucas Mallada.

En la provincia de Teruel, los inscritos en Inglés tendrán que ir al Vega del Turia, Segundo de Chomón y La Fuenfresca. Los de Música se examinarán el IES Santa Emerenciana y los de Pedagogía Terapéutica en el IES Francés de Aranda, en la Escuela Politécnica y las facultades de Ciencias Sociales y Humanas y Bellas Artes. Los maestros de infantil (Corona de Aragón, Miguel Catalán y Goya) y primaria (Clara Campoamor y La Azucarera) se examinarán en Zaragoza.