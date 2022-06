Amenaza de lluvia: el tiempo en Aragón para este fin de semana

La primavera aragonesa está siendo una verdadero sube y baja de mercurio en los termómetros. De casi 40 grados al fresquito, del fresquito a una tromba de lluvia inesperada... ¿qué toca este fin de semana? Lo de mirar la previsión meteorológica para planear una escapada de fin de semana o reservar en la terraza de un restaurante se está convirtiendo en una obligación primaveral, una nueva tradición que no estaba tan arraigada y que ahora se hace necesaria para no llevarse sorpresas desagradables.

La buena noticia es que según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fin de semana se podrán planificar actividades al aire libre en buena parte de Aragón, y no será imprescindible llevar la típica prenda de abrigo ‘por si las moscas’, aunque la parte más previsora de la población no renunciará a ese salvavidas anticatarral, sobre todo si el paseo es a zonas de montaña o terrenos de cierta elevación, en los que tomar la fresca es un deporte de riesgo incluso en verano. Aunque el calor presidirá buena parte de las horas del día, no se esperan grandes precipitaciones, sí algún chubasco y tormentas primaverales.

Para este viernes 3 de junio, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa la alerta amarilla en Huesca y Zaragoza de 15.00 a 23.00. Se esperan chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en el tercio norte por la tarde siendo menos probables en el resto de Aragón. En cambio, por la mañana se espera un cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna por la tarde. El viento será de flojo a moderado del sur y sureste.

En cuanto a las temperaturas de este viernes permanecerán sin cambios o en ligero descenso. Las tres capitales de provincia podrían pasar de los 30 grados. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 31 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 13 y 31 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 19 grados y la máxima será de 32 grados.

Previsión del tiempo en Aragón del sábado y domingo

La alerta amarilla por tormentas se posiciona esta vez solo en Huesca. Desde las 15.00 y hasta final de la jornada del sábado se prevén chubascos y tormentas que serán más probables en el tercio norte y que podrán ser localmente fuertes. Según la AEMET, la Comunidad amanecerá poco nubosa, pero por la tarde aparecerán intervalos nubosos de evolución diurna. El viento será del sur y sureste flojo con intervalos de moderado por la tarde. Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 31 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 12 y 30 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 19 grados y la máxima será de 34 grados. En cuanto a las precipitaciones, hay un intervalo horario en el que puede peligrar la Feria del Libro que se celebra en el parque Grande José Antonio Labordeta desde este 4 de junio o el Partidazo de Youtubers 2, que organiza DjMaRiiO en La Romareda a las 19.00. La AEMET prevé un 60% de precipitaciones de 12.00 a 00.00. También se esperan precipitaciones en Huesca capital, en concreto un 90% de probabilidad de 12.00 a 00.00. Las posibilidad de lluvia bajan en Teruel capital a un 45% en ese mismo intervalo horario.

El domingo será un día sin apenas precipitaciones donde predominará un cielo poco nuboso o despejado con intervalos nubosos de evolución diurna en zonas de montaña. Solamente habrá algún chubasco por la tarde en el Pirineo aragonés con tormentas ocasionales. El viento será de componente oeste flojo con intervalos de moderado por la tarde y las temperaturas irán en descenso. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 31 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 12 y 30 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 19 grados y la máxima será de 34 grados.

