Los nuevos mir llegan a los hospitales aragoneses: "El residente aprende trabajando día a día"

Isabel Lahoz, de 24 años, acaba de incorporarse como residente de Medicina Familiar y Comunitaria al Sector II de Zaragoza (que tiene como referencia el Hospital Miguel Servet) y el lunes empieza en el centro de salud de San Pablo, que ha elegido "porque me llamaba la atención un sitio donde hubiera todo tipo de población". La también zaragozana Ana Velasco, de 23 años, lleva también desde el pasado martes como residente de Enfermería en cirugía pediátrica del Servet con ganas "de aprender mucho para el día de mañana seguir trabajando con niños, que es lo que realmente me gusta y disfruto".

Son dos de los 127 residentes que se formarán en el Sector II de la capital aragonesa y que este jueves han asistido en el Servet al tradicional acto de acogida. De ellos 19 de Medicina de Familiar, y otros 8 de Enfermería familiar y Comunitaria, además de 100 entre las distintas especialidades médicas, enfermería y otras como Farmacia Hospitalaria, Radiofísica... En toda la Comunidad se han incorporado 325 residentes, que empiezan por estas fechas.

Para el jefe de estudios del Servet, Víctor Solano, se trata de un año "especial, que no debería serlo, porque hemos recuperado en cierta forma la normalidad desde el punto de vista de la docencia". Esta nueva promoción llega en las fechas habituales de mayo, en 2020 lo hicieron con retraso en septiembre y el pasado en julio. Solano ha mostrado su confianza en que no se encuentren con los problemas de los dos últimos años, en los que "hubo que ajustar rotatorias por problemas asistenciales" y tuvieron que estar en la primera línea en la lucha contra el coronavirus a lo largo de las distintas oleadas. "Evidentemente la covid todavía deja desde el punto de vista asistencial algunos requerimientos y exigencias en el funcionamiento del hospital, pero su formación ya no se va a haber alterada y va ser la normal", ha apuntado.

Para Solano, aunque en el caso de los médicos todos han realizado ya prácticas en centros hospitalarios, ahora llega el momento de la verdad "cuando van a aprender trabajando día a día". A estos jóvenes, con expedientes "brillantes", les ha recordado que tengan en cuenta que va a trabajar "con personas" y que tienen que "humanizar" la atención al paciente. Un consejo en el que también ha insistido Fran Pablo, jefe de estudios de Atención Primaria del Sector II. "Hay que mirar el contexto del paciente, su familia, la casa en la que está, poco vamos a hacer operándole la cadera si luego no puede salir a la calle, no tiene ascensor o no puede bajar al parque", ha puesto como ejemplo.

Toni Galán

Además, ha instado a estas nuevas generaciones a comprometerse con "seguir estudiando toda la vida, porque a la velocidad con la que cambian las cosas en menos de nada estamos desactualizados". Acerca del hecho de que en España hayan quedado 200 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria sin cubrir, 4 de ellas en Aragón (tres en el sector sanitario de Alcañiz (Teruel) y una en el de Barbastro (Huesca), ha asegurado que denota una "falta de planificación" por parte del Ministerio de Sanidad. También ha recorido que cualquier decisión a adoptar resulta "complicada porque es a 18 bandas, 17 autonomías y el Ministerio, y cada uno tira a lo suyo y no se mira el conjunto nacional".

"La medicina no es solo enfermedad y pastilla, también el entorno"

Isabel Lahoz defiende la Medicina familiar y comunitaria como "la base del sistema sanitario público", y aunque reconoce que no sido su "sueño de siempre" dedicarse a esta especialidad, durante los últimos cursos de la carrera le fue "despertando el gusanillo". ¿La razón? Lo que le importa es conocer al paciente "como persona, con sus nombres y apellidos" porque, asegura, la medicina "no es solo la enfermedad y la pastilla, también el barrio, el entorno en el que vive, su familia, la medicina tiene un enfoque no solo biológico, sino también psicosocial muy importante". Hija de una enfermera, de pequeña siempre pensó que seguiría los pasos de su madre pero terminó el la Facultad de Medicina. De los 19 residentes en Medicina familiar, 15 son mujeres y 4 hombres, una mayoría femenina que también se repite en otros campos.

En el Sector II de la capital aragonesa esta semana han empezado 127 residentes, pero con ellos hay un total de 464 formándose (con los que acaban de empezar incluidos). En Aragón hay más de 1.100 sanitarios realizando su periodo de formación en las distintas unidades docentes de toda la Comunidad.