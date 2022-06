Las consultas de Pediatría en Aragón detectan más casos de virus respiratorios propios del invierno

Las consultas de Pediatría han detectado en las últimas semanas un aumento de los virus respiratorios infantiles propios del invierno, que suelen aparecer con más frecuencia en los meses más fríos y no son tan habituales en primavera. Una de las teorías que explicaría este fenómeno es que la covid-19 y las medidas de protección que se implantaron para cortar su transmisión han desplazado en el calendario estas enfermedades.

Bronquitis, laringitis, otitis, neumonías, catarros... Patologías más propias del invierno que de esta época del año. "Llevamos una temporada primaveral en cuanto a procesos víricos muy diferente a las que vivíamos antes de la pandemia", explica Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Procesos, además, que conviven con otros cuadros que sí suelen ser frecuentes ahora, "como gastroenteritis o exantemas víricos".

De hecho, el Boletín Epidemiológico de Aragón publicado este jueves informó de un brote de la enfermedad mano-pie-boca detectado en una escuela de educación infantil en la provincia de Teruel, con 54 expuestos y 27 casos. Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron aislamiento de los afectados así como medidas higiénicas y de control, a nivel individual y del centro.

"Llama la atención que en mayo hemos visto patología propia de los meses de diciembre, enero y febrero", añade. "Hay una teoría, la deuda inmunitaria, que dice que, como durante dos años solo ha circulado el coronavirus, por el aislamiento y las mascarillas, estamos todos sin inmunizar", apunta. Ese podría ser, dijo, un factor que explicaría el por qué ahora circulan tantos procesos infecciosos diferentes a la covid.

Desde la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, su presidenta, Elena Javierre, destaca que por su consulta en Villanueva de Gállego y San Mateo han pasado muchos menores con cuadros víricos con fiebres muy elevadas: "Seguimos viendo gripe, algún caso de mano-pie-boca. Hay mucho proceso catarral, con fiebre alta. Particularmente me llama la atención que no he visto mucha varicela, que es un virus muy típico de la primavera".

"Se ha notado la liberación de las restricciones y ha habido muchos cuadros víricos de distintos tipos, alguna neumonía, más de lo normal"

También la pediatra Eva Jiménez, desde Valdespartera, reconoce que el mes de mayo ha sido de una alta carga de trabajo por un aumento de consultas infantiles por "cuadros de fiebre muy alta, de muchos días de evolución, que no es algo típico de este mes". "Se ha notado -explicó- la liberación de las restricciones y ha habido muchos cuadros víricos de distintos tipos, alguna neumonía, más de lo normal". La situación tiende a normalizarse y el ritmo de consultas está descendiendo gradualmente. La actividad respecto a procesos infecciosos respiratorios en Pediatría, de esta manera, estaría bajando respecto a las últimas semanas.

Los diagnósticos de covid están indicados para casos con cuadros graves o personas vulnerables, por lo que por protocolo ya no se hacen estos test en los centros de salud a los menores que acuden con síntomas compatibles con covid. "La percepción es que no hay muchos casos, pero no tenemos la seguridad de que sea así", aseguró Javierre. "Sabemos que hay casos positivos porque hay familias que les hacen el autotest a los niños, pero la incidencia real no la podemos concretar porque no se determina como se hizo en otras olas de la pandemia", añadió Cenarro.