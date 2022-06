Aragón, excluida de un acto del COE con presencia catalana

No estaba anunciada su presencia, pero pasadas las doce de la mañana de este miércoles llegaba a la sede del COE en Madrid la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà. La dirigente catalana aseguraba acudir invitada por el organismo estatal y con la intención de conocer en persona al presidente del COI, Thomas Bach, en pleno proceso de definición de una candidatura conjunta para los Juegos de Invierno de 2030. Sin embargo, la otra parte de la ecuación, la aragonesa, no tuvo ocasión de asistir en igualdad de condiciones porque no fue invitada al acto.

Así al menos lo denunció la DGA, que aseguró no haber recibido convocatoria. Y desde el COE no acertaron a desmentirlo. Durante el acto de la mañana, fuentes del organismo estatal confirmaron que Vilagrà había sido invitada, pero no pudieron hacer lo mismo acerca de Aragón a lo largo de toda la jornada.

De esta forma, solo Cataluña tuvo ocasión de compartir impresiones con el presidente del COI y con su mano derecha, Juan Antonio Samaranch, aunque fuera durante unos pocos minutos. "Nos han transmitido que nos tenemos que poner las pilas, porque el calendario corre y hay otras candidaturas que van por delante con una propuesta técnica cerrada", señaló tras el encuentro.

Aragón habla de "farsa"

"Pedimos celeridad para cerrar una propuesta técnica -añadió-, porque obviamente en este momento no tenerla configurada no es positivo".

Respecto a la posibilidad de que España presente una candidatura única, o aragonesa o catalana, ante la falta de entendimiento entre las partes, Vilagrà se mostró convencida de que podría afrontar el reto de forma unilateral. "Nuestra opinión era colaborar con Aragón, que tiene estaciones de esquí nórdico muy, muy… que cumplen los requerimientos, pero si no es posible, nuestra candidatura, como se ha visto técnicamente, tiene todas las garantías para poder ganar", manifestó.

Para el Gobierno de Aragón, en cambio, estas manifestaciones no hacen sino "ratificar que todo ha sido una farsa, un teatro perfectamente organizada por el señor Blanco, que ha pretendido jugar con la dignidad del pueblo de Aragón para que hiciera de comparsa y se quedara con las pruebas que no quiere o no puede organizar Cataluña".