Una hora contra reloj para escapar del machismo en Zaragoza

"Por favor, encuentra a mi hermana Lucía antes de que su marido Diego regrese a casa, porque si no a lo mejor es tarde". Esta es la desesperada llamada de socorro (un resumen porque el audio real dura casi tres minutos), que los hermanos Celia y Alejandro Falo, Elena Gómez, Marie Geuded y Noa García-Belenguer escuchan antes de adentrarse en el juego de escape ‘Auxilio’ que este fin de semana se ha abierto al público en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) de Zaragoza. A partir de este SOS, el grupo de amigos, de entre 22 y 28 años, se mete en la piel de una historia de violencia de género con la que se intenta sensibilizar a los más jóvenes sobre esta lacra social.

Para intentar escapar de la habitación en la que quedan encerrados deben resolver acertijos, pruebas mentales y de equipo. Nada más se puede contar de su contenido, cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo.

Más allá del hilo argumental, se trata de que durante el juego se sientan emociones fuertes que inviten a reflexionar cuando tras alrededor de una hora se sale de la habitación. "Sobre todo he sentido angustia y miedo, además de muchísima tristeza y tensión por lo que íbamos descubriendo. No puedes bajar la guardia ni un segundo", describe Celia Falo, de 28 años, que el pasado sábado acudió a las instalaciones del IAJ. Como aficionada a los juegos de escape, tenía interés en saber cómo "un tema tan delicado y que puede herir sensibilidades" se trataba en una propuesta de este tipo. "Me parecía muy complicado que se pudiera abordar adecuadamente esta temática. No me imaginaba cómo lo podían hacer, pero está muy bien conseguido, muy cuidado", asegura.

Una opinión en la que coincide su hermano Alejandro, de 26 años. "Es una manera muy buena de hacer llegar el mensaje a los adolescentes y de ponerlos en situación, es un lenguaje y una forma de ocio que entienden y les gusta", dice. Que este juego se dirija a jóvenes a partir de 14 años les sorprende a Marie Geuded y Noa García-Belenguer, dos canadienses de Quebec que se encuentran de visita familiar en la capital aragonesa. "En nuestro país se habla mucho de este tema a partir de la mayoría de edad, en las universidades, pero no en los institutos", comentan como curiosidad.

Hasta mediados de julio ya han solicitado participar 45 personas, entre ellos jóvenes de la comarca de los Monegros y tres colegios para los que se prepararán sesiones entre semana, además de talleres y actividades.

Celia y Alejandro Falo, Marie Geuded y Noa García-Belenguer rellenan el cuestionario tras concluir el 'escape room' Francisco Jiménez

"Salí con lágrimas en los ojos"

El director del Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Gimeno, recuerda que no se trata de una "acción puntual", sino que va a tener "continuidad en el tiempo". Se enmarca en un amplio plan para la prevención con una veintena de actuaciones como los concursos de microrelatos y lemas, los talleres de lenguaje inclusivo y ‘deconstruyendo el sexismo’, el rap, la confección de un grafiti, las exposiciones y varias asesorías. Este juego de escape se presentará el próximo 10 de junio a todas las comunidades en el Consejo Interterritorial de Juventud.

Los creadores de la empresa zaragozana Ánima Animaciones se sienten satisfechos del resultado. "Es una historia complicada y con un final impactante. Para nosotros ha sido un reto, hemos hablado con amigos policías, con psicólogos... En una realidad tan dura no queríamos dar nada por hecho", comenta Juan Machín, uno de los responsables de la firma.

La creación de este recurso se planteó ya antes de la pandemia, pero no se empezó a trabajar en él hasta el pasado febrero. Antes de su apertura al público ha sido probado por medio centenar de jóvenes y profesionales, entre ellos los propios usuarios de la residencia Pignatelli del IAJ y docentes.

"La primera vez que lo hice terminé con lágrimas en los ojos, a punto de llorar. No es un ‘escape room’ tan divertido y lúdico como otros, pero te cala mucho. Estuve con amigas de 21 años y teníamos los pelos de punta", admite Esther Aventín, encargada del espacio.

De una dificultad media, los participantes suelen tardar una hora en completarlo. El grupo de los hermanos Falo lo consiguió en 45 minutos porque tenían experiencia en este tipo de salas. Fuera de la habitación, la foto de recuerdo es obligada en un ‘photocall’ rosa y violeta con cuatro recuperados teléfonos antiguos de cabina. El problema de la violencia machista sigue matando. Ojalá con jóvenes con estas ideas pueda pasar a ser historia.