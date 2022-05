La proximidad del verano reaviva el interés por las terceras dosis contra la covid-19 en Aragón

La cercanía de las vacaciones ha reavivado el interés por las terceras dosis de la vacuna contra la covid-19. Los centros de salud vienen registrando un creciente número de consultas –la mayoría de gente de mediana edad– de personas que quieren irse de viaje, de colonias o de Erasmus y necesitan este tercer pinchazo para poder entrar al país o acceder al programa en cuestión sin necesidad de hacerse un test o una PCR.

El problema, señaló la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, es que las exigencias de los países de destino no siempre coinciden con las de España, lo que da lugar a problemas de difícil solución. "Puede ser que pidan un número de dosis superior al que recomienda el Ministerio de Sanidad. A veces, por ejemplo, no se tienen en cuenta factores como el hecho de haber pasado la covid", dijo.

Hasta ahora, según Tolosana, "nadie" ha sabido dar respuesta a estos interrogantes. "Nosotras tenemos que limitarnos a seguir el protocolo. Nadie puede arriesgarse a poner una dosis que no está indicada. ¿Y si hubiera una reacción grave?", se preguntó.

Por este motivo, insta a la población a "ser consciente" de que antes de reservar un viaje o apalabrar una plaza conviene comprobar qué requisitos de vacunación vienen estipulados. "No es tanto que el sistema sanitario se tenga que adaptar al país, la universidad o la organización en cuestión, sino al contrario", expuso.

Esto, no obstante, no siempre se cumple, ya que, muchas veces, cuando estas personas acuden a la consulta lo hacen "con el billete o el curso ya pagado".

Según datos del Departamento de Sanidad, en Aragón se han puesto más de 2,8 millones de dosis y de ellas, 630.312 corresponden a pinchazos de refuerzo.

Entre la población de 55 años o más, las terceras dosis alcanzan porcentajes superiores al 73%. Sin embargo, conforme se van bajando tramos de edad, las cifras caen hasta el punto de que en la franja de 20 a 24 años apenas se alcanza el 29%. Lo mismo ocurre entre los 25 y los 29 (30,3%) o entre los 30 y los 34 (33,1%).

Mínimo, cuatro semanas

Entre quienes se están acercando estos días hasta los centros de salud hay, sobre todo, personas que deberían haberse vacunado hacia finales de 2021 y se contagiaron tras el estallido de la variante ómicron, que disparó el número de casos hasta alcanzar valores récord.

Para estas personas, la recomendación es esperar cinco meses, si bien el mínimo está establecido en las cuatro semanas, según confirmaron fuentes del Departamento de Sanidad, por lo que una persona que contrajo el virus en enero o febrero podría vacunarse ya sin mayores problemas.

En Zaragoza capital, la campaña se concentra actualmente en determinados centros y días de la semana. "No hay demanda suficiente para abrir viales todos los días sin tener que desechar dosis. Por tanto, vamos concentrando las agendas como hemos hecho desde un principio para aprovechar al máximo el material existente", apuntó la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza.

Se trabaja, por tanto, "en función de la demanda". "Seguimos vacunando a niños y adultos. Se abren las agendas y, conforme se van llenando, se habilitan más huecos. Si no, no", agregó.

El pequeño repunte que están notando los centros de salud no puede compararse, sin embargo, a los que se producen en épocas de mayor transmisión. "La vacunación está muy ligada a la alarma social. Es una pena, pero es así. Ojalá se pudiera asegurar una inmunización masiva en un estado de normalidad, pero si no hay una alarma nos relajamos, y no solo con la covid-19. Ocurre también con la gripe", comentó.

Esto explica que la mayor parte de los pacientes sean personas de mediana edad. "Los que superan los 65, mayoritariamente, tienen la pauta completa. Quienes vienen ahora no es que hayan decidido adelantar su dosis, sino que la tenían ‘en espera’. Si no fuera por el verano probablemente seguirían así más tiempo", indicó.