Los zaragozanos se vuelcan con Zaragoza Florece: “Hacía años que no veía el parque así de bonito”

El festival ZGZ Florece ha vuelto a llenar de música y color el Parque Grande de José Antonio Labordeta, al que se han acercado miles de personas durante las tres primeras jornadas. Este sábado, el devenir de familias y parejas ha sido constante desde primera hora de la mañana. “Estamos encantadas porque antes de abrir ya tenemos a la gente preparada para comprar”, ha explicado Lola Rello, voluntaria de la ONG de Conferencias de San Vicente de Paul, a la que donarán todo lo recaudado estos días. “Estamos muy contentas con el resultado que podría haber”, ha apuntado, al tiempo que ha confiado en que durante el fin de semana no haya tanto viento ni sol, “ya que afecta mucho a las flores”.

Para Ana, de la floristería La Pérgola, también es fundamental que se pare el viento. “Estos días hemos tenido que atar las flores, porque lo importante es que la exposición se vea bonita”, ha apuntado. De hecho, ha recalcado, que el viento “quema incluso más que el calor”. Pero las inclemencias climáticas no han impedido que cada vez acuda más gente. “El jueves y el viernes hubo muchos visitantes, con preguntas, fotografías… la venta quizás fue más floja, pero hoy ya vienen de otra manera, con la idea de llevarse su ramo de flores o un detallito”, ha asegurado.

Además, en esta ocasión, ya no cuentan con las restricciones existentes el año pasado por la covid, cuando había un mayor control del aforo y vallas. Aun así el éxito fue incontestable, tanto que ahora se está celebrando la segunda edición y los floristas y visitantes ya piensan en una tercera.

“Está muy bien organizado. El año pasado, por la covid, decidimos esperar un poquito, pero participaríamos en una tercera edición”, ha asegurado Lili Torres, de Flores Torres. Según ha detallado, la mayoría de las personas preguntan por lo natural y también por las flores que tienen mejor secado para tenerlas en la vivienda.

“Hemos venido porque una amiga me ha dicho que había venido por la mañana y que el parque estaba precioso. Y así ha sido. Hacía muchos años que no lo veía así y con tanta gente”, ha apuntado Rita Giménez, quien ha acudido con su madre y una amiga que venía de visita de Bilbao. A Jovita Biel también le ha sorprendido el ambiente que se respiraba en en el parque: “Hemos venido paseando y nos lo hemos encontrado. Igual mañana repetimos”. Desde su punto de vista, estas iniciativas son muy necesarias ya que la ciudad “se ve de otra manera”. “Teníamos ganas de que esto se alegrara un poco”, ha subrayado. Juanjo Gómez, que ha acudido con su mujer, María Elena Gil, no ha dudado en comprar un arbusto de fresas “y sin ir a Huelva”. “Es magnífico y están teniendo un cuidado exquisito”, ha manifestado.

Durante buena parte de la mañana ha sido la zona de los puesto de flores la que ha atraído más la atención de los visitantes, pero según iba acercándose el mediodía, el espacio dedicado a las food truck y la zona para merendar iban ganando adeptos. Todo ello amenizado con conciertos y otras muestras de de flores.