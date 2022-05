‘Puta loca’, la novela que habla de la enfermedad mental en primera persona

Carolina tiene veintisiete años, marido, trabajo y casa propia. Todo el mundo diría que "las cosas le van bien". En cambio, pesa treinta y siete kilos, y está frente a unas puertas amarillas. Al otro lado, la esperan un grupo reducido de pacientes y el vaivén de un montón de batas blancas. No quiere entrar, pero es la única opción que le queda para descubrir cómo se ha vuelto loca y si tiene, o no, remedio.

Esta es la sinopsis de ‘Puta loca’, la novela escrita por Cristinica Gómez y editada por Imperium Ediciones, que se presenta este domingo,29 de mayo, a las 11.00, en el hotel Vincci Zaragoza Zentro. Un libro con el que quiere "visibilizar y normalizar la locura, porque cualquiera de las personas que conozco, en algún momento de su vida podría pasar por la unidad de psiquiatría", explica la joven escritora y correctora profesional, quien eligió este llamativo título para la novela, porque fue una frase que escuchó una vez cuando hablaban de ella.

Cristinica pensó en escribir el relato en primera persona, pero fue incapaz porque "era demasiado duro volver a revivir mi historia". Y decidió que fuera Carolina la persona que en la ficción pusiera voz a la realidad que ella vivió durante los cuatro intensos meses que pasó ingresada.

Era la última opción para una persona que pesaba 37 kilos y no sabía qué pasaba en su cuerpo ni en su vida. "Yo estaba convencida de que no me ocurría nada, de que estaba bien, porque ningún facultativo fue capaz de encontrarme nada físico, era algo mental. Y solo cuando llegué allí, me di cuenta de la realidad. Vi el problema".

Al principio Cristinica asegura que la cegó el sentimiento de culpa, por sus padres y su pareja, pero la terapia, que ella creía que no servía para nada, hizo efecto y hoy asegura que su ingreso en la unidad le salvó la vida.

Y consciente de lo afortunada que ha sido, Cristinica Gómez ha querido escribir este libro para contar desde dentro cómo se vive en un centro de esas características, donde los primeros 33 días estuvo en total aislamiento. Allí conoció las historias de otras personas, ocho de las cuales ha plasmado en este relato en el que Carolina tiene mucho de Cristina, casi todo. Un libro en el que se normaliza la locura y se dignifica.