Resuelto el episodio de cianobacterias tóxicas en el embalse del Val, en Los Fayos

Un problema de cianobacterias fue detectado hace tres semanas en el embalse del Val, situado en Los Fayos.

No obstante, en estos momentos está solventado, según la investigación llevada a cabo por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Así se ha comunicado al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y a la Junta Central de Usuarios del embalse. La alarma cundió hace tres semanas, cuando un informe de la citada institución reveló la presencia de unas colonias de cianobacterias que podían contener especies potencialmente tóxicas. Las muestras fueron analizadas por expertos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y se prohibió el baño de inmediato, lo cual afectó directamente a la celebración del VIII Triatlón de Tarazona y el Moncayo, prueba clasificatoria para el campeonato de España de Triatlón de este año.

El organismo emitió el pasado martes 24 un informe técnico en el que se aclaraban tres puntos fundamentales. Para empezar, la clara reducción de la actividad fotosintética con respecto a la muestra de finales de abril, motivo del anterior informe de alarma. Además, la clase predominante de los organismos hallados en las últimas muestras ya no eran las cianobacterias, sino otras algas sin potencial tóxico. Por último, se afirmaba desde la CHE que no se detectaban toxinas en concentraciones cuantificables ni en el agua ni en la fracción intracelular. A pesar de ello se recuerda que por el estado eutrófico (alto contenido en nutrientes) del embalse es posible que pueden producirse nuevos episodios similares en determinadas condiciones.

Muestra de cianobacterias en aguas embalsadas. HA

Al contrastar la información con las imágenes de satélite y la información arrojada por la sonda automática que tiene la CHE en el embalse, se observó que el episodio estaba tan atenuado que podía darse por finalizado. La Federación Española de Triatlón, la Federación Aragonesa de Triatlón y el Club Atletismo Tarazona acordaron aplazar la prueba al 6 de agosto.

Las algas verde-azules

Las cianobacterias, que comúnmente aparecen en lagos o aguas dulces estancadas, tienen un aspecto muy característico. También llamadas algas verde-azules están compuestas por fitoplancton, y poseen la capacidad potencial de producir toxinas dañinas para personas y animales.

La situación vivida estas semanas en el embalse del Val no es nueva; desde la CHE se aclara que la aparición de cianobacterias no se debe necesariamente a vertidos indeseados, ya que los episodios de calor son posibles activadores de su aparición. El Servicio de Policía de Cauces de la CHE efectúa de oficio análisis periódicos en esta y otras láminas de agua, así como en corrientes fluviales.

En el caso del embalse del Val, no alimenta los abastecimientos básicos, por lo cual esta colonia de cianobacterias no afectó a los mismos; en cuanto a las aguas para riego, se han estado suministrando exclusivamente desde el río Queiles mientras duraba la medida de precaución. La CHE aclara que “el riesgo asociado al agua de riego se minimizó al no derivar agua desde el embalse en cuanto se tuvo conocimiento. No obstante, supondría un riesgo muy bajo puesto que las tomas desde el embalse se realizan a cota muy baja, mientras que el ‘bloom’ tuvo lugar en la superficie”.

Un ‘bloom’ o proliferación de algas es un episodio de gran crecimiento de estos y otros microorganismos que pueden afectar a la calidad del agua y al funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. De hecho, tras el contacto con un bloom de microalgas hay que ducharse o enjuagarse abundantemente para retirar cualquier resto sobre la piel, además de lavar y secar a conciencia la ropa o material que haya entrado en contacto con él.

La CHE explica que “el riesgo por contacto con el agua (baño) se resolvió por el principio de precaución, prohibiendo ese uso, a pesar de que las competencias en materia sanitaria recaen sobre el Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma”. De hecho, el baño ha estado suspendido de manera cautelar, medida que se anunció por medio de bando desde el ayuntamiento de Los Fayos, con la firma de la alcaldesa Rocío Berrozpe y siguiendo las citadas indicaciones de la CHE.

Los vertidos desde Soria

El malestar en la zona por los problemas de vertidos desde los polígonos industriales de las localidades vecinas de Ágreda y Ólvega, ya en tierras sorianas, tampoco es una novedad.

La CHE explica al respecto que “en su labor de vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico, la institución mantiene un exhaustivo seguimiento del vertido de la depuradora de Ágreda-Ólvega al río Val, incluyendo la toma periódica de muestras. La depuradora trata las aguas residuales de ambas localidades, así como de sus respectivos polígonos industriales”. También señala, no obstante, que se ha presentado un proyecto de ampliación de la depuradora soriana.

Lo cierto es que el anterior equipamiento depurador instalado en el enclave soriano tuvo problemas de saturación, con lo cual no puede descartarse que se produjeran vertidos indeseados al río Val, que indefectiblemente, acabasen afectando al agua embalsada en el pantano de Los Fayos, aunque no puede establecerse en esta ocasión una relación directa entre este supuesto y la aparición de las cianobacterias perniciosas detectadas en el análisis de la UAM, y que han provocado la crisis de este mes de mayo en el pantano. Hay que recordar que el embalse fue declarado en su día ‘zona sensible’ por el Ministerio de Medio Ambiente (actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) por el mentado problema de vertidos desde Ólvega y Ágreda.