Preparados, listos, ya.... para elaborar y servir los menús más inclusivos

¿El señor desea un refresco con hielo o sin hielo? ¿Prefiere pizza de jamón, pastel de cangrejo o hummus? ¿Están a su gusto las tapas o las prefieren más calientes? Preguntas como estas se repitieron sin cesar hace unos días en el centro de formación ‘Saber de hostelería’, de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza, donde un grupo de nueve personas con discapacidad intelectual pusieron en práctica todo lo aprendido en el proyecto formativo ‘Auxiliar de bares y restaurantes para personas con discapacidad intelectual’, impulsado por Plena inclusión Aragón.

Al otro lado de la barra estaban sus padres, orgullosos de ver como sus hijos se desenvolvían con destreza en un mundo desconocido para ellos. "Me parece extraordinario ver cómo lo están haciendo, y la ilusión con la que han venido todos los días. Es una oportunidad para que puedan coger las riendas de su vida. Un paso más hacia la inserción real que es lo que buscamos realmente los padres de estos chicos y chicas», explica Paco, padre de Sandra Monaj, una de los nueve jóvenes aspirantes a camareros, cocineros o auxiliares de sala.

Mientras sus padres la miraban orgullosos, Sandra estaba muy pendiente de que nada faltara en la mesa que ella tenía que controlar y en la que se podían degustar huevos rellenos, cocinados por Jaime; un delicioso hummus, obra de Juanma; o un pastel de cangrejo elaborado por Guillermo. Este último recordaba que "en el mundo de la hostelería el cliente siempre tiene la razón. Y, además de dirigirse a ellos siempre de usted, hay que ser amables, aunque a veces no traten a los camareros bien».

Mientras esperaban el momento de servirles a sus padres, que estaban aún más nerviosos y expectantes que ellos, Guillermo le recordaba a su compañero Aarón que cuando empiecen a trabajar hay que "llevar todos los días la ropa bien limpia y ducharse para tener una imagen impecable antes de empezar el servicio".

"Este curso les ha enseñado a organizarse y trabajar en equipo. Y a que se den cuenta de que pueden hacer muchas cosas"

Y no solo eso, en el curso, que forma parte de la convocatoria de la Fundación Once ‘Ayudas económicas para el refuerzo de la empleabilidad de personas con discapacidad, Uno a Uno’ Poises 2021-22, financiado por el Fondo Social Europeo, también les han enseñado a "organizarse y trabajar en equipo. Y a que se den cuenta de que pueden hacer muchas cosas, lo que aumenta su autoconfianza, autoestima y motivación, además de garantizarles una mayor libertad económica y personal", apunta Beatriz Tirado, responsable de este curso, que ha sido impartido por tres docentes.

Uno de ellos ha sido Helena Peñalosa, gestora del centro de formación ‘Saber de Hostelería’, quien se mostró muy orgullosa de los logros conseguidos, y del hecho de que los nueve alumnos "hayan hecho todo lo que estaba programado, sin ningún tipo de barreras. Hemos utilizado otros caminos para llegar a la meta, pero lo han logrado. De ahí la importancia de trabajar en común para encontrar la manera de que estas personas consigan aprender y trabajar en lo que les gusta", matiza.

Empresas colaboradoras

Y ahí radica en la segunda parte de este proyecto, que consiste en realizar prácticas en empresas que son socias de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y que se han unido al proyecto. «A todos ellos les hemos pedido receptividad y que cambien un poco el ‘chip’ para facilitar el trabajo y que todo salga bien. Con conocimientos sobre la realidad del mundo de la discapacidad y la implicación de todos, el resultado será un éxito», señala Peñalosa.

Ganas a los alumnos no les faltan e ilusión tampoco, tal y como recordaron el día de la presentación antes sus padres. "En estas semanas he aprendido un montón de cosas de cocina y también de cómo funciona un restaurante. Estoy muy contenta y mis padres todavía más, porque ya les he cocinado en casa espagueti con salsa y estaban riquísimos", concluye Sandra Monaj.