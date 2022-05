Un exquisito caviar y un yogur para chuparse los dedos

El sector primario integra una gran cantidad de pequeños negocios, todos ellos familiares, que ponen su granito de arena con su incansable trabajo diario. La encomiable labor de algunas de estas pequeñas empresas ha sido reconocida por la Asociación de Productores Agroalimentarios de Huesca con los premios Huesca Alimentaria.

Uno de los negocios que recibió un galardón -el de mejor productor- nació hace ya 15 años en Fonz, un pueblo de Huesca. Lo que comenzó como una granja de vacas, terminó siendo una de ovejas. Y así germinó la Quesería Valdecinca, de la mano de Pilar Febas y su hermano Víctor, junto con la ayuda de su padre. "Desde pequeña mi vida había estado ligada a la ganadería, por lo que sí o sí tenía que estudiar Veterinaria. Cuando acabé mis estudios, volví a mi tierra porque quería trabajar en mi pueblo y ayudar a mis padres en su granja. Al cabo de 5 o 6 años había cogido experiencia en el mundo ovino y decidí transformar la granja de mi padre en una granja de ordeño, porque iba a tener más rentabilidad", recuerda Pilar Febas. Ante esta iniciativa, su hermano decidió dejar su trabajo de entonces, la construcción, para ayudar con el negocio.

Los comienzos siempre son duros. "Empezamos vendiendo leche, pero tan solo teníamos un cliente, que era la industria. Si un día le daba por no comprarme, me quedaba sin nada", lamenta la ganadera, que pensó en que era una gran idea transformar la leche en más productos, por lo que se fue a Santander a aprender cómo hacerlo. Y así fue cómo nació su "fantástico" yogur, el producto estrella de Valdecinca y el que más se vende junto con el queso nube. También hubo que cambiar el modelo de negocio y empezar a vender en la calle. "Comenzamos con cero clientes y actualmente tenemos 200. Ahora la granja tiene una gran estabilidad y nosotros hemos ido creciendo", asegura Febas, muy orgullosa de su labor como mujer rural.

Para ella, este premio supone "que te den visibilidad, que la gente compañera como tú, productores pequeños, reconoce y ve que tu empresa lo está haciendo muy bien y puede ser un ejemplo para ti y otros que vengan detrás. También sirve para que la gente y los políticos vean que hay personas que viven del sector agroalimentario y crean sus propios puestos de trabajo".

Caviar del Pirineo

Laurent Villaeys-Sakalian y Arnault Chaperon, con una trucha. Caviar Pirinea

En una piscifactoría de El Grado, en Barbastro, vio la luz en 2013 otro de los negocios premiados por la Asociación de Productores Agroalimentarios de Huesca, en esta ocasión al mejor producto, un exquisito caviar. Caviar Pirinea surgió de la mano de dos franceses, Laurent Villaeys-Sakalian y Arnault Chaperon, dos entusiastas de la acuicultura. Los socios adquirieron una piscifactoría en Huesca para después comprar otras tres en localidades situadas en la falda del Pirineo. "El agua con la que criamos a nuestros peces es el agua del deshielo de las montañas, la más pura que hay, y utilizamos flujos de agua abiertos, los peces están siendo criados continuamente en aguas limpias y renovadas. Eso se percibe en el sabor de los productos, que es muy natural, sin ninguna interferencia", explican desde el grupo. Además de cultivar y comercializar en fresco peces como la trucha arcoíris de gran tamaño, el esturión siberiano y el originario del mar mediterráneo, Caviar Pirinea elabora derivados de los pescados, como es su producto premiado, el caviar, y otros como la hueva de trucha pirinea, la trucha ahumada o paté de esturión con caviar.

"Arnaut y Laurent convierten al grupo en el principal productor de trucha a nivel nacional. Este último año llegamos a 4.000 toneladas de trucha, un 22% de la cota nacional. El caviar, el cual se vende el 50% en España y el resto se exporta a otros mercados, supone para la empresa alrededor de un 6% del total de su facturación", explican desde el grupo. Así pues, para ellos es "un orgullo y un honor que los 51 miembros de la asociación, por votación, nombren el caviar como el mejor producto del año. Ponen en valor nuestro producto y nuestra labor durante estos años otros productores como podríamos ser nosotros. En ese sentido es un premio que tiene mucho valor para nosotros".

El resto de premiados fueron el Restaurante Callizo de Aínsa, como embajador de la Asociación, Miguel Ángel Mainar se llevó el Premio al Comunicador, y hubo un reconocimiento al presidente de Altos Pirineos, Michel Pelieu. Estos galardones son otorgados por la Asociación de Productores Agroalimentarios de Huesca, que busca promover y divulgar las microempresas existentes en el medio rural de la provincia oscense y captar la atención de los consumidores hacia sus productos.