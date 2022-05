Blanco reabre la negociación por los Juegos y la DGA apela a Sánchez por un problema de Estado

Los desencuentros por la candidatura de los Pirineos a optar a organizar los Juegos de Invierno de 2030 se enconan cada vez más. Mientras el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se muestra dispuesto a "luchar" por el proyecto y reabrir la negociación, porque estima que es "difícil, pero no imposible", el Gobierno de Aragón insiste en que ha de intervenir Pedro Sánchez ante un "problema de Estado". Así que se lejos de avanzar hacia un consenso, los posicionamientos no se dejan de alejar

Blanco se comprometió este miércoles a retomar las conversaciones la semana que viene "con todos los que quieran participar". Si no hay acuerdo, el COE presentará una propuesta definitiva "escuchando a aquellos que hasta ahora estaban comprendidos dentro de un Gobierno, y que ahora están dispuestos a formar parte como responsables de estaciones o como parte de una autonomía". Y la DGA carga con dureza contra esa propuesta pues considera que es una "deslealtad grave" abrir la puerta a conversaciones al margen del Ejecutivo de Javier Lambán.

Blanco insistió en que España "no puede perder la posición ante el Comité Olímpico Internacional ni el prestigio". Y menos, cuando hay "mucho interés entre la gente del Pirineo, Barcelona y Zaragoza" en este proyecto.

Pero la relación personal entre Blanco y Lambán está rota, hasta el punto de que el presidente de Aragón declara públicamente que no se fía de él. Aunque Blanco no lo quiso valorar, ironizó con que, en sus visitas a Zaragoza, cuando el barón socialista le elogiaba, el reparto de las pruebas de nieve, la clave de la discordia, ya estaba definido.

Rueda de prensa de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) Enrique Cidoncha

Intentó el presidente del COE desmontar los argumentos de la DGA y detalló cómo se desarrollaron las reuniones técnicas (celebradas los días 21 de diciembre, 13 y 18 de enero, 28 de febrero y 8, 15 y 22 de marzo) en las que se acordó el reparto. "Lo primero fue la distribución de la nieve y los representantes de Aragón plantearon que estaban más avalados para el esquí de fondo y el biatlón", aseguró. Insistió en que, de inicio, se aceptó el reparto, e intentó rebatir las quejas por un reparto desequilibrado.

En la última propuesta, en la que Aragón organizaría el esquí de fondo, el biatlón, cinco pruebas de freestyle, el curling y el patinaje de velocidad, acogería 54 pruebas y 2.050 deportistas. Cataluña, con el esquí alpino, el de montaña, el snowboard, freestyle, el hockey y el patinaje artístico, 42 y 2.608, respectivamente.

El consejero de Educación, Felipe Faci, denunció las "falsedades" de Blanco durante la rueda de prensa y consideró "sorprendente" que hable de retomar la negociación cuando fue él "de manera unilateral" el que decidió romper las negociaciones. "Hemos perdido la confianza en el COE y apelamos al presidente Sánchez para reconducir la situación. No descartamos otras opciones política para defender los intereses de Aragón", advirtió. En su opinión, esta situación se ha convertido en un "problema de Estado", y como tal la va a abordar el Gobierno de Aragón.

Rueda de prensa de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) Enrique Cidoncha

Respaldo de Pedro Sánchez

Respecto a la solicitud del presidente de la DGA de reunirse con Pedro Sánchez, Blanco declaró que se siente respaldado por el Gobierno. Le parece "fenomenal" que Lambán le pida que intervenga. Pero le recordó que este martes, tras el Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, la portavoz, manifestó que apoya la decisión del COE porque "es su decisión". También se refirió a la candidatura olímpica este miércoles Miquel Iceta, ministro de Cultura, que consideró "inimaginable" que el Comité Olímpico Español (COE) "haga una propuesta desequilibrada" para organizar los Juegos de invierno de 2030 y mostró su apoyo al organismo deportivo como responsable de la candidatura. "Lo que va a hacer el Gobierno de España es apoyar al COE para presentar una candidatura que sea técnicamente muy solvente y que sea ganadora", zanjó.

Cuando el COE retome la negociación a partir de la próxima semana, lo hará sobre el trabajo ya hecho. Blanco insistió en que hay un proyecto y hay que ver qué modificaciones se podrían hacer sobre él, porque "nadie entendería" que se anulara "y se empezara otra vez". Estimó que en las últimas horas se ha dado un cambio "muy significativo". "Hay una parte de Aragón que ha dicho que quiere hablar con el COE", recalcó. Porque su intención es "sacar una candidatura" y "el que quiera participar, lo hará".

Ahí se produjo el enésimo choque frontal con la DGA, que considera que esta oferta, que no se ve mal en los valles del Pirineo aragonés, es una "deslealtad grave". Respecto a las estaciones, Faci recordó que dos pertenecen a Aramón, una sociedad mixta integrada por la DGA e Ibercaja. Otra cosa es la voz de los valles.

Participación del territorio

La capacidad de decisión del territorio suscita muchas dudas. Si, finalmente, el Gobierno de Aragón descarta sumarse al proyecto, ¿qué posibilidad tendrían de participar? "La respuesta no es fácil", reconoció Blanco, que recordó que es el COE el que presenta la candidatura. "El que quiera tener parte activa será escuchado", advirtió, y aseguró que "no se plantea" que todas las disciplinas se disputen en territorio catalán". "Hay territorios de Aragón que quieren los Juegos. En este momento, la candidatura de los Juegos es con Cataluña y Aragón. Se ha producido un desencuentro con una determinada parte, no con el todo", recordó.

No descarta ofrecer más disciplinas a Aragón, que reclama para equilibrar la candidatura que se reparta el esquí alpino por género. Si no fuera posible, "lo diría desde el principio", aseguró.

Volvió a urgir, pese a ello, un rápido consenso, porque "vamos tarde, pero hay que hacer las cosas bien". Y se refirió, una vez más, a la visita a Madrid de Thomas Bach, presidente del COI, el 1 de junio. Para ese momento quiere tener la certeza de que la candidatura española sigue "en la carrera". Reclamó a los implicados "diálogo", pues sin él resultará imposible que una candidatura pueda prosperar.