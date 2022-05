Los sindicatos critican que el currículo de la ESO se presente a un mes de acabar el curso

A falta de un mes para que los alumnos abandonen las aulas y comiencen sus vacaciones escolares, los institutos todavía no tienen de forma definitiva todas las directrices sobre la planificación del próximo año académico, en el que entrará el vigor la nueva ley educativa (Lomloe) para los cursos impares. El Departamento de Educación publicó esta semana el borrador del currículo de la ESO y a pesar de no presentar novedades significativas respecto a lo previsto en la normativa estatal y lo adelantado a los centros educativos, fue recibido entre críticas por algunas centrales sindicales que criticaron la tardanza de su publicación.

"Es tardísimo porque los institutos tienen que negociar ya el profesorado que necesitan para hacer los grupos el próximo curso", apuntó Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón. Desde STEA también lamentaron que no se de más tiempo dada la "complejidad" de su adaptación.

Entre otras cuestiones, se cambia toda la estructura curricular, lo que conlleva a la modificación de la documentación, de la programación y de los proyectos curriculares. "Es una carga extra", reconoció Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón), quien confió en que para todo ello se de un poco más de tiempo. Defendió varias de las novedades incluidas como el regreso del programa de diversificación para 3º y 4º de la ESO, la merma de contenido en algunas materias en las que "no había tiempo para impartirlo todo" o la aplicación del aprendizaje a la vida real. "Es interesante, pero para poner en marcha todo lo que plantea hacen falta más recursos", recalcó.

El currículo recoge la posibilidad de promocionar con más de dos asignaturas suspensas y también de obtener la titulación. En estos casos se deberá contar con el consenso unánime de los docentes o, al menos, de dos tercios de ellos. Asimismo, el título que se expedirá será "único" y no aparecerá calificación alguna.

Nuevas asignaturas

Cada centro tendrá autonomía para organizar la alternativa a Religión, que no tiene desarrollo curricular, y se incorporan asignaturas como Programación y Robótica e Iniciación a la Filosofía en 3º de la ESO. Los alumnos de 4º también podrán cursar a partir de 2023 materias como Formación y Orientación Personal y Profesional. "Filosofía termina perdiendo horas, pero en comparación con lo marcado por el Ministerio, en Aragón no se produce tanto descalabro", puntualizaron desde CGT. Esta central también criticó que "todavía no se sabe qué departamento va a impartir algunas de las nuevas asignaturas, como es el caso de Oratoria".

Otra de las novedades radica en que en 2º de la ESOhabrá una prueba diagnóstica. Además, está previsto que los institutos puedan agrupar materias por ámbitos. "Es positivo, pero muy complejo de llevarlo a cabo", reconoció García. En este sentido, recordó que tras el confinamiento también se propuso esta opción y fueron muy pocos los centros que se decantaron por ella.

La Evau cambia en 2024

Con la entrada en vigor de la Lomloe, el Ministerio de Educación y FP trabaja desde hace meses en la nueva prueba de acceso a la universidad, que será efectiva en 2024. La intención de la ministra Pilar Alegría es que se conozcan los detalles en unas semanas. Un plazo que genera "incertidumbre" entre los estudiantes que a partir de septiembre estarán matriculados en 1º de bachillerato. "Estos alumnos están ahora tomando las decisiones sin saber cómo va a ser la prueba", explicó García. De hecho, apuntó, ya han tenido que mandar la información respecto a los grupos que se podrían conformar de cara al próximo curso a la Administración.

Recordó que este retraso en los plazos normativos es habitual cuando se produce un cambio de legislación: "Ya nos ocurrió cuando se implantó la Lomce".