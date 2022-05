La oposición, ante la negociación de los Juegos: "La DGA no ha estado acertada"

La oposición respondió ayer con críticas al presidente del COE y al Gobierno de Aragón ante la creciente polémica por la candidatura olímpica y la insistencia del Ejecutivo autonómico de negociar solo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para la secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, "es evidente que la DGA no ha estado acertada en las negociaciones". "En las primeras no monitorizó el trabajo de los técnicos y hasta ahora no ha querido presionar a Sánchez reclamándole su promesa. Es hora de que el PSOE pase de las palabras a los hechos", dijo.

Tampoco se mostró optimista el coordinador autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo, quien aseguró que "si depende de Blanco lo tenemos muy negro". "Cada vez tenemos más claro que pasa olímpicamente de asumir el compromiso inicial de una candidatura conjunta. Es una impertinencia decir que el COE negociará con quien esté dispuesto a hacerlo. No se puede ser más cínico. Es tanto como decir que si la Comunidad no acepta el trágala que quieren imponer los independentistas es por que no quiere negociar", señaló.

Vox, por su parte, pidió aclarar si se llegó a un acuerdo en la comisión técnica: "Podemos apoyar una propuesta del Gobierno de Aragón siempre y cuando sea sincero e informe con detalle de todo lo que está aconteciendo".

En el caso de IU, Álvaro Sanz considera que el "espectáculo" está siendo "vergonzoso". "Lo que menos necesitamos son enfrentamientos estériles entre comunidades vecinas que dificulten la relación en asuntos como la economía o la sanidad", dijo. Y entre los socios de Gobierno, el PAR apeló "a la unidad y la firmeza".