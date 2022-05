La Diputación de Huesca retira el sueldo de 42.000 a Cristian Royo

La Diputación Provincial de Huesca ha resuelto el culebrón iniciado hace varios meses, cuando se conocieron las presuntas irregularidades contables del diputado de Ciudadanos Cristian Royo. Un decreto firmado por el presidente, el socialista Miguel Gracia, le retira la asignación de 42.000 euros anuales y a partir de ahora solo cobrará por asistencia a los órganos colegiados: las comisiones informativas y los plenos. También dejará de formar parte de la junta de portavoces y pasará a ser considerado diputado no adscrito.

Royo era el único representante de Ciudadanos en la institución y del Grupo Mixto. El partido anunció su expulsión hace unos días por una falta muy grave relacionada con irregularidades en las cuentas del grupo.

Antes de firmar el decreto, el presidente de la Diputación ha esperado a que Ciudadanos le informara oficialmente de la expulsión. De ella se dio cuenta en una nota de prensa el pasado 6 de mayo. Sin embargo, ni la formación política ni Royo han contestado a los requerimientos que les hizo la Diputación dos días después para confirmarla y tener así una comunicación fehaciente de la situación del diputado. Tampoco al burofax enviado a Cs el día 20.

Ante la falta de noticias, el decreto da por buena la información que el propio Royo transmitió a los funcionarios de la institución diciendo que el día 13 recibió un correo comunicando la expulsión. En vista de ello, el presidente ha decidido resolver la situación, ya que seguía disfrutando de su condición de miembro del Grupo Mixto, con dedicación exclusiva y una nómina de 42.493 euros anuales.

A partir de ahora dejará de tener las retribuciones asignadas mediante un acuerdo plenario del 1 de agosto de 2019 y pasará a percibir únicamente las dietas por asistencias a las sesiones de los órganos colegiados de los que forme parte.

Además, el grupo político desaparece y con él la asignación anual de 91.500 euros para gastos de gestión y mantenimiento. Las cuotas trimestrales de este año estaban retenidas porque Royo no pudo justificar 24.770 euros que gastó en 2021, dinero que debe devolver antes del 20 de junio. Poco antes de ser expulsado despidió a las dos empleadas del grupo, una de las cuales hace un año ya denunció ante el partido el "mal uso" que hacía del dinero.

El decreto firmado por Miguel Gracia resuelve que quedará integrado como diputado no adscrito y como tal figurará en las comisiones informativas. Al no pertenecer a ningún grupo político no formará parte de la Junta de Portavoces.

Hace unos días, el presidente ya revocó su nombramiento como diputado delegado de Programas Europeos y como representante en el Patronato del Estudio General, en la sociedad de promoción turística Tuhuesca y en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Pirineos-Pyrénées. Pero debía esperar a que se hiciera oficial la expulsión para destituirlo como portavoz de Ciudadanos.

Esta formación anunció que solicitará a Royo el acta, en virtud de la carta ética firmada por todos los cargos. Sin embargo, él ya ha manifestado su intención de no dimitir, cerrando el paso a la posibilidad de que sea relevado por el siguiente en la lista y Cs siga teniendo grupo en la DPH.