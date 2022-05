¿Continúa estando prohibido fumar en las terrazas de bares y restaurantes de Aragón?

Ya ha pasado un mes desde que se pusiera fin a la obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores. Un antes y un después en las restricciones que acompañaron a los ciudadanos desde que comenzara una pandemia que obligó a la sociedad a vivir confinada, a respetar aforos y horarios e incluso a no salir a la calle más allá de las 22.00.

Todo parece haber quedado atrás, pero la realidad es que hay restricciones que continúan siendo susceptibles de sanción si no se cumplen. Una de ellas es la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes de la comunidad aragonesa, algo que, por desconocimiento o por el propio cansancio de los ciudadanos, no siempre se respeta.

Algunos ciudadanos parecen tenerlo claro. Otros, no tanto. Pero la realidad es que fumar en la terraza de un baro de un restaurante en Aragón continúa estando prohibido.

"Creo que somos de los pocos que aún no podemos hacerlo, en otras regiones hace meses que te puedes fumar un cigarro mientras te tomas un café sentado tranquilamente. Lo cierto es que mucha gente se lo salta y son los camareros quienes tienen que llamarles la atención", dice la zaragozana Ángela Miralles, mientras se enciende un cigarrillo a unos metros de distancia de la mesa que comparte con “unas amigas” en una terraza del centro de la capital aragonesa.

“Yo vivo en Madrid y allí no hay ningún problema al respecto. No entiendo la razón por la que no puedo fumar en una una terraza que estoy compartiendo con personas con las que convivo. Es un sinsentido”, dice el joven Alfonso Mastral.

“Yo ya me he acostumbrado, incluso creo que fumo algo menos”, dice Alberto Gómez. “Pero las normas son las que son y hay que respetarlas”, comenta el zaragozano, a la espera de que un camarero le sirva la consumición que ha pedido.

“Los fumadores siempre pagamos las consecuencias de todo. Ya no hay restricciones, pero fumar todavía no se puede en las terrazas. En cambio, si vas andando por la calle sí se puede, ¿no? ¿En qué quedamos?”, se pregunta, indignado, Pedro Nogales.

"No tienen ningún sentido que una persona fumadora se levante para encenderse un cigarro a tres pasos de donde está compartiendo mesa con más gente"

Cierto es que fumar en la calle sí se puede, igual que en una terraza solo sí se respeta “la distancia mínima interpersonal de un metro y medio”, tal y como recuerdan desde Sanidad. El incumplimiento de la misma conlleva una sanción de 300 euros, aseguran las mismas fuentes.

Una norma que se impuso en enero de 2021 y que para los hosteleros “es una incongruencia”. "Nunca la hemos entendido, ni siquiera al principio, como una medida sanitaria por el covid, y mucho menos ahora, cuando todas las restricciones se han levantado", afirma Fernando Martín, presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza (Horeca). "No tienen ningún sentido que una persona fumadora se levante para encenderse un cigarro a tres pasos de donde está compartiendo mesa con más gente. Y mucho nos tememos que esta restricción continuará en el tiempo", concluyen desde Horeca.