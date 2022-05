Escolares de Sobradiel evacuados tras la explosión de Calahorra: "Estamos celebrando que seguimos vivos"

La que prometía ser una divertida excursión para los 90 escolares del colegio Subpradel, de la localidad zaragozana de Sobradiel, en el parque temático de la naturaleza Tierra Rapaz, se ha visto truncada este jueves por una explosión registrada en la planta de biodiesel de Calahorra, situada en el polígono El Recuenco de esta localidad riojana en la que han fallecido dos personas. Los alumnos, acompañados de 12 profesores, han oído las deflagraciones producidas en las instalaciones que se encuentran a unos 200 metros y han visto las llamas y el humo justo cuando caminaban por un sendero para asistir a una exhibición de aves rapaces. "Estamos celebrando que seguimos vivos. Nos hemos llevado un gran susto, pero no ha sido nada para lo que podría haber pasado. El personal del parque ha reaccionado estupendamente", decía la directora del centro, Esther Muñoz, una vez que el grupo ya se encontraba sano y salvo en la localidad.

Se han vivido algunos momentos de tensión y nervios, con lloros incluidos. "Ya habíamos visto casi todo el parque y estábamos todos juntos en la zona donde se lleva a cabo el vuelo de las aves rapaces y hemos oído dos ruidos. Al volvernos a mirar al lugar de donde venían hemos visto las llamas y el humo. Nos hemos mirado unos a otros porque no podíamos ni imaginar lo que estaba pasando", cuenta esta docente. Ella, como la mayoría de sus compañeros, no sabía de la existencia de esta planta y ha sido el personal del parque que se encontraba con ellos el que les ha informado del peligro y "en segundos nos han indicado que teníamos que ir a otro sitio más alejado, en el que íbamos a estar más seguros y podrían llegar los autobuses". "Nos han dicho que estábamos a unos 200 metros del lugar del accidente, pero parecía mucho más cerca. Nos han comentado que el chico que estaba preparando la demostración ha sentido hasta la bofetada de calor, nosotros no tanto", relata.

Para la directora de la escuela, los profesionales de Tierra Rapaz "han respondido muy bien y rápido". "Nos han dicho, que nos fuéramos lejos y hemos caminado rápidamente hasta el lugar que nos han indicado, el restaurante Tío Simón, donde nos han recogido dos autobuses, uno era de los nuestros, porque el otro no ha podido acceder", ha relatado. Los minutos de "más preocupación" los han pasado mientras esperaban los vehículos para ser evacuados. "Hemos salido tan deprisa que la mayoría de las mochilas se han quedado allí. Aunque les hemos explicado lo que pasaba los más pequeños no lo acababan de entender y estaban preocupados por sus bolsas", recuerda ya con la tranquilidad de encontrarse en casa.

Algunos de los escolares más pequeños esperan en el parque la llegada de los autobuses para ser evacuados Colegio de Sobradiel

Desde las instalaciones de Tierra Rapaz los buses han trasladado al grupo a Calahorra, donde han terminado en el cuartel de la Guardia Civil. Allí, tras reponerse del susto, tranquilizarse y beber agua que les han facilitado, han decidido volver a casa. A las familias ya se les habían avisado que todos estaban bien a través de la plataforma de mensajería Tokapp y los tutores de cada clase también habían remitido mensajes a los progenitores. Además, también han estado en contacto por teléfono el alcalde, Alfredo Marín, y muchos progenitores y personas que tienen los números y les conocen, algo habitual en un municipio de poco más de mil habitantes.

"En Sobradiel, lógicamente, nos estaban esperando todos los padres. Tenían miedo de que llegasen llorando o muy intranquilos, pero dentro del autobús hemos venido cantando con tranquilidad. Nos han agradecido mucho cómo los hemos cuidado y este reconocimiento nos ha encantado", subraya la directora. Las mochilas y otros enseres que se quedaron en Tierra Rapaz los tienen localizados porque una de las empleadas de las instalaciones es de Zaragoza. Era la primera vez que todo el colegio organizaba una salida a Tierra Rapaz, y, pese a lo ocurrido, no descartan volver. "La visita encaja perfectamente en una actividad educativa. Supongo que repetiremos. Está muy bien organizada y el personal de las instalaciones se ha portada muy bien. Lo ocurrido es una cuestión de mala suerte".