Blanco acusa a Aragón de cambiar de opinión tras llegar a un acuerdo sobre los Juegos y de "no estar de acuerdo en nada"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha lamentado que el debate entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 sea "político" y ha calificado "de imposible" presentar una propuesta que contente a todas las partes.

En una entrevista concedida a la emisora RAC1, Blanco ha defendido la decisión del COE "respaldada por el Gobierno" de presentar al Comité Olímpico Internacional (COI) una candidatura que "técnicamente se pueda debatir", si finalmente no hay acuerdo entre las partes.

"No podemos estar debatiendo desde el punto de vista político una candidatura. Podemos hacerlo, pero entonces no tenemos ninguna posibilidad de llegar a ningún sitio. No podemos hacer una candidatura para contentar a todo el mundo, es imposible", ha puntualizado Blanco.

Estas declaraciones se enmarcan en la decisión que tomó el COE el pasado lunes, tras la undécima reunión sin acuerdo entre representantes de los gobiernos de Aragón y Cataluña, de continuar su trabajo y presentar un proyecto "técnicamente inmejorable, sostenible en lo social, lo económico y lo medioambiental".

En este sentido, ha recordado que la comisión técnica con representantes de los tres gobiernos ya habían llegado a un acuerdo para distribuir las pruebas olímpicas, pero que después de estas reuniones fue cuando se produjo el desencuentro con Aragón que, según Blanco, dijo "que no estaba de acuerdo en nada" de lo pactado.

Asimismo, Blanco ha revelado que próximamente volverá a hablar de "forma individualizada" con todas las partes para "convocar una reunión global" en la que presentará la propuesta técnica del COE para albergar la cita olímpica del 2030 en los Pirineos.

No obstante, el presidente del COE ha admitido que la propuesta española va "a contrarreloj" porque el día 1 de junio el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, visita España y deberá explicarle "exactamente" el punto en el que se encuentra la candidatura.

"Si no somos capaces de resolverlo en una semana, tendremos que decir: señor presidente, queremos intentarlo pero denos usted más tiempo porque nos cuesta mucho ponernos de acuerdo", ha zanjado.