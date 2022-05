Las familias del colegio Valdespartera reclaman la ampliación del comedor.

Las familias del colegio Valdespartera han vuelto a salir este martes a la calle para reclamar la ampliación del comedor del centro y la construcción de una cocina propia que permita eliminar la línea fría que actualmente está en funcionamiento. Acompañados por la batucada del colegio Soledad Púertolas (también del barrio de Valdespartera), alrededor de 200 familias (entre alumnos y familiares) se han concentrado en las inmediaciones del centro para reivindicar sus necesidades. "Tenemos dos turnos de comedor para poder atender a los 450 usuarios fijos y los 20 o 30 esporádicos", han señalado desde el Ampa del centro. Además, desde la pandemia, también se está utilizando el gimnasio para esta cuestión.

Hace tres años, en 2019, ya se movilizaron con estas demandas y, aunque consiguieron que se les escuchara, todo quedó en promesa incumplidas . "El Departamento de Educación llegó a elaborar el proyecto, pero nunca se licitó. Y con la pandemia, todo el dinero se destinó a la covid", han explicado.

Ahora, con la situación sanitaria casi superada, han retomado su reclamación. "Al volver a insistir nos han dicho que no hay presupuesto para las cocinas 'in situ' y que no hay previsión de que en los próximos presupuestos haya una partida para ello", han apuntado. Sin embargo, han criticado que en la Ley de Presupuestos sí que se incluía la continuación con la construcción de este tipo de cocinas.

"El comedor no es el adecuado y, de hecho, el Ampa ya pagó unas obras para poder bajar los techos e insonorizar la estancia, ya que el ruido era insoportable por el elevado número de alumnos", han señalado. Además, han explicado que han hecho una consulta entre las familias para valorar la comida de la empresa que gestiona el comedor: "El 75% no están conformes con la cantidad o la calidad".