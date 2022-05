"Tengo la prótesis de cadera desviada y me produce unos dolores terribles"

Irene Aparicio, vecina del barrio de Jesús, asegura estar "limitadísima y llena de dolores" a sus 77 años por sus problemas de cadera. Con 69 le pusieron una prótesis, pero desde hace un tiempo arrastra molestias y una pequeña cojera. Tanto es así que se ha caído varias veces, llevándose todos esos golpes en la cadera. "La tengo desviada, y eso me produce unos dolores terribles. Me dijeron que me ponían como preferente, y en septiembre hará dos años", afirmó.

En casa tiene que ir agarrándose a sillas y muebles, ya que, además, padece artrosis. "En la calle voy con dos muletas. No me atrevo a coger autobuses por los frenazos y por los problemas que tendría al subir y al bajar y muchas veces voy en taxi. Estoy hecha un cromo", reconoció.

Su situación se complicó en plena pandemia, cuando sufrió un infarto. Todo esto ha hecho que pequeñas acciones como ir a la compra se hayan convertido en un reto. "A veces me ayuda mi marido y voy agarrada a él o pido que me la traigan a casa. Si voy yo sola tengo que llevar el carro con una mano y apoyarme en la muleta con la otra", señaló.

Irene ha mandado ya varios escritos al Gobierno de Aragón contando su situación, pero sigue sin fecha para ser intervenida y "sin esperanzas a corto plazo". "Tendrían que operarme en el Royo Villanova. La intervención no es sencilla. Tienen que quitarme la prótesis, limpiar la zona, ponerme otra... El problema es que hay muy pocos traumatólogos y una lista de espera muy grande", expuso.

Más información El Servet y el Clínico acumulan el 75% de la demora quirúrgica en Aragón

Esta situación marca actualmente su día a día. "Me levanto y me acuesto con dolores. Me están dando paracetamol de un gramo, pero ya es como si tomase agua. Me calma un poco al principio, pero no me hace nada. Esto no puede seguir así", aseveró.

"Llevo años con el tendón roto y he tenido que prejubilarme"

Puri Gómez tiene a 81 personas por delante para ser operada. Toni Galán

Puri Gómez tiene a 81 personas por delante para ser operada. Lo sabe bien por que mira continuamente la aplicación de Salud Informa. Sus problemas empezaron en 2018 en forma de "fuertes dolores en el hombro". "Me hacían radiografías y me mandaban a rehabilitación, pero no encontraban la causa. Llegué a mandar una carta al Salud, pero no me contestaron, y en 2020 cambié de médico", relató.

Al ir a consulta le mandaron una resonancia. "Ahí vieron que tenía el tendón roto del todo. En agosto o septiembre me dieron cita para el traumatólogo, pero no me vio hasta octubre de 2021, y desde entonces estoy a la espera de intervención. Me hicieron el preoperatorio en enero, pero imagino que, llegado el momento, ya no valdrá. Por ahora sigo sin fecha", manifestó.

Su problema, según cuenta ella misma, es que no ha sido diagnosticada a tiempo, ya que tuvo que esperar prácticamente un año para ver al traumatólogo. "Me parece exagerado. Cada vez tengo menos movilidad. Con 63 años y estos dolores decidí prejubilarme. Trabajaba para el Gobierno de Aragón y así no podía seguir. Voy con antiinflamatorios todo el día", explicó apenada.

Su estado ha ido empeorando prácticamente mes a mes, especialmente tras contagiarse de covid. "El dolor es ahora mayor. Duermo muy mal de ese lado", agregó. En teoría, la intervención tendría que hacerse en el Provincial. "Al menos es ahí donde me han hecho el preoperatorio. La situación es desesperante", afirmó esta vecina del Arrabal.

En su opinión, si hubiese sido diagnosticada antes quizá no tendría el tendón totalmente roto y habría evitado la prejubilación. Su principal esperanza ahora es que el contador llegue pronto a cero y mejore su calidad de vida.