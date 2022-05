Simón pide "precaución" con la viruela del mono, pero rechaza dar sensación de "angustia excesiva"

"La precaución debe existir siempre, pero no hay que dar una sensación de angustia excesiva". Así de claro y contundente se ha expresado este sábado en Zaragoza sobre la incidencia de la viruela del mono el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha señalado que no es una de las enfermedades con una transmisión importante entre humanos. No obstante, ha pedido tiempo para acometer las investigaciones y poder así valorar correctamente el riesgo.

Simón está participando en I Jornada Nacional ‘Cómo protege la profesión veterinaria la salud del planeta?’, organizado por el Colegio de Veterinarios de Zaragoza. El especialista ha señalado que la incidencia de la viruela del mono, con siete casos confirmados en cinco autonomías, es «llamativa», pero ha incidido en que durante la pandemia se ha trabajado con otros riesgos y patógenos que han ido surgiendo. "Hasta ahora estaba circunscrito a algunas zonas concretas de África occidental, con brotes activos en tres países, no podemos magnificarlo más de la cuenta. Se conocían casos importados en Europa y alguna pequeña transmisión local, sobre todo en Inglaterra", ha explicado.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha apuntado que ha habido una transmisión en humanos más amplia de lo esperado y ahora toca averiguar su verdadero alcance. "No es lo mismo si todos los casos tienen un punto único de transmisión o son varias cadenas. Es diferente el riesgo y no lo sabemos todavía", ha detallado.

Fernando Simón ha manifestado que los nacidos antes de 1977 están mayoritariamente vacunados de viruela y que esta protege "bien" de la del mono. "En los últimos años ha habido brotes con tercera y hasta cuarta línea de transmisión, pero no más allá. No es de las enfermedades más graves, aunque puede provocar la muerte, que no es el cuadro más frecuente", ha afirmado.

En la jornada también están participando el director general de Salud Pública de la DGA, Francisco Javier Falo, y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien también ha subrayado que los especialistas de Aragón están "vigilantes", aunque por el momento no se ha comunicado ningún caso, ni tampoco se ha registrado ninguno sospechoso.