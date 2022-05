La profesora zaragozana que triunfa en Instagram con sus looks: “La moda ha de ser un reflejo de tu personalidad”

A sus 28 años, Isabel Carrasco Berges puede presumir de disfrutar de sus dos grandes pasiones: la docencia, ya que trabaja como profesora en un colegio, y la moda. Además de haberse formado en este último ámbito, gracias a lo cual también ejerce de consultora, esta zaragozana inspira cada día con sus looks a miles de seguidores en Instagram (@isaberges).

“Desde pequeña me ha gustado todo lo relacionado con el arte, me encantaba leer las revistas y especiales de moda, pero también los niños y los idiomas, por eso estudié Magisterio de inglés. Para dar salida a mi otra pasión abrí una cuenta en Instagram cuando empecé la carrera en 2012”. Lo que tenía claro es que través de su perfil -que en sus inicios combinó con un canal de Youtube y un blog-, mostraría looks que fueran siempre acordes a su estilo, aunque no siguieran las tendencias del momento, y es que “están muy bien para inspirarnos pero no hay que olvidar lo que es realmente importante a la hora de vestir: nuestra personalidad”, algo que recalca en sus post de Instagram.

Fue un tiempo después de estrenarse en esta red social cuando Isabel se animó a estudiar consultoría de moda y asesoría de imagen. “Desde ahí he ido impartiendo sesiones para profundizar en la moda desde el conocimiento de uno mismo: saber qué nos favorece, según nuestro tipo de cuerpo, tono de piel… y así sacar mayor partido a nuestro armario. Mi objetivo es ayudar para querernos tal y como somos”.

No le gusta la palabra ‘influencer’ -se identifica más con términos como inspirar o comunicar - y se siente orgullosa de la “pequeña” y a la vez gran comunidad que ha formado en Instagram, donde roza los 14.000 seguidores. “Me siento muy cercana a ellos, son como si fueran mis amigos, me consultan muchas dudas…”, reconoce.

Las personas a las que ha conocido gracias a las redes sociales es precisamente lo mejor que le han dado estos diez años. Lo peor es, según sus palabras, el tiempo de trabajo que requiere la creación de contenidos. “He tenido que poner límites y estar un tiempo sin abrir Instagram. De vez en cuando va bien ese reseteo. A veces es necesario aprender a desconectar para conectar”, reconoce.

Isabel, que define su estilo como “natural, de líneas sencillas y algo romántica”, cree que en Aragón hay mucho estilo. “Y para comprobarlo solo hay que seguir la cuenta de Instagram ‘Zaragozaners’ (@zaragozanersinzaragoza)”, dedicada al 'street style', que tiene a zaragozanos anónimos como protagonistas. Pero además de estilo, “también hay una gran creatividad por parte de los diseñadores aragoneses como se puede ver cada año en eventos como Aragón Fashion Week”. Entre ellos destaca a la joven creadora de moda Irene Bielsa “a la que conocí en la última edición de la Aguja Goyesca y ahora me está haciendo un vestido a medida”.

Y hablando de talento local en lo que a moda se refiere, Isabel pone en valor al pequeño comercio zaragozano, con ejemplos como Hay Tormenta, con sus vestidos de fiesta, la multimarca Sommes Demode, y deCandela, “donde hacen sus propias camisetas personalizadas, que pintan con acuarela, con diferentes estampados”, explica.

En cuanto a básicos para este verano, que Isabel seguro aprovecha para seguir (re)descubriendo Aragón como “fan incondicional de su tierra”, cree que en nuestro armario no pueden faltar “un pantalón de lino, elegante y fresco; un chaleco largo, y unas sandalias de estilo romano ‘made in Spain’”.