Adiós al instituto, ¿y ahora qué?: "Deben buscar algo que les guste y tengan vocación"

La zaragozana Cecilia Duch, de 17 años, siempre ha sido una "chica de matemáticas y físicas" y tenía claro desde mitad de la ESO que estudiaría una ingeniería como salida profesional.

Que fuera Ingeniería biomédica lo decidió en Primero de Bachillerato, para lo que necesita una nota muy alta de 13,1 ahora que la Evau (Evaluación de Acceso a la Universidad) está a la vuelta de la esquina. "Quiero meterme en esta carrera porque considero que así me especializo desde el principio en lo que me gusta", afirma Cecilia, que en un principio tiene previsto estudiar en la Universidad Politécnica de Madrid (en Aragón no existe este grado).

Esta semana terminan los exámenes finales de Segundo de Bachillerato y aspira a igualar la media que obtuvo el año pasado (un 9,5) para ir con casi seis puntos de partida a la Evau de junio. Es un 'sprint' final con jornadas de 9 horas de hincar codos para repasar lo aprendido y centrarse en lo que cree más importante. "Estas semanas, los estudiantes tenemos momentos de confianza en nosotros mismos de ver que vamos bien preparados, pero a lo largo del día también tienes otros de bajón y te entran los nervios. Es más tensión y tienen un mayor valor en la nota final, aunque se trata de organizarse bien e ir relajada al examen. Y cuando el viernes terminen los finales, me centraré de cara a las próximas dos semanas", confiesa.

Asimismo, señala que a lo largo del curso (estudia Bachillerato en la modalidad científica, en Marianistas) todas las asignaturas han estado enfocadas a la Evau y tiene la teoría de que la prueba va a ser un poco más exigente que en junio de 2021. "Este año sigue siendo modalidad covid, con mucha optatividad en el examen. Las notas de corte han aumentado mucho precisamente por esa modalidad y creo que serán más exigentes para que no suban aún más", argumenta.

Cecilia tiene claro la carrera universitaria que quiere estudiar, pero no todos los alumnos aragoneses están convencidos de lo que quieren hacer. Penélope López, orientadora educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cinco Villas en Ejea de los Caballeros, destaca que un 20% de los chavales del centro que se tienen que enfrentar a la Evau aún están dudando. "En 4 de la ESO no tuvieron por la pandemia esta orientación vocacional que en ese curso se tiene a nivel presencial, tal y como ocurre este año. Les ha afectado el no poder tener, hace uno o dos años, un poco más claro hacia qué decantarse. El alumnado te busca mucho para orientales en qué pueden estudiar y les viene muy buen que les puedas asesorar", explica.

También Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de Zaragoza, resalta la labor de orientación vocacional que se hace en los institutos a través de las tutorías (de una hora a la semana). "Se les informa de los distintos grados universitarios y de los ciclos formativos de grado superior de FP, que en estos momentos son una salida muy interesante para el alumnado. Cada vez hay menos estudiantes a los que les cuesta decidirse porque se ha realizado esa labor de orientación. Por eso es tan importante que haya tutorías tanto en Primero como en Segundo de Bachillerato", apunta.

En el IES Cinco Villas este año son mayoría los alumnos que se van a decantar por estudiar grados en Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas, según avanza Bajén, que imparte Lengua y Literatura en el mismo. "Observamos que ha bajado un poco el interés hacia las ingenierías, cuando realmente si pensamos en salidas profesionales es uno de los ámbitos donde más hay. Se ha abierto mucho la oferta en este tipo de enseñanzas. Y es una pena que el interés por las humanidades también esté bajando; es fundamental que haya profesionales que se dediquen a ellas", añade.

En cuanto a la Formación Profesional, Penélope López comenta que todavía hay estudiantes que a día de hoy consideran que es "algo inferior". "Siempre les digo que no por hacer una FP no van a terminar en la universidad. Puede ser otra ruta: acabar una ESO, hacer un grado medio, otro superior y luego ir a la universidad. No te cierras puertas, al contrario: te las abres y coges práctica en el mundo laboral", dice.

Destrezas y actitudes

Y los que están indecisos a las puertas de la temida Evau, ¿qué les aconseja la orientadora educativa? Que lo que vayan a hacer les haga felices y les llene por delante de priorizar la salida laboral. "Que busquen algo que les guste y tengan vocación; si hacen algo que no es vocacional posiblemente acaben la carrera pero luego no van a ser felices. Siempre hacemos cuestionarios para que ellos vean las destrezas y actitudes que tienen; les abre un poco el mundo", asegura.

También la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de Zaragoza incide en ese mensaje. "Lo importante es que busquen aquellas profesiones en las que se vayan a sentir más a gusto y puedan desarrollar todas sus potencialidades. Hay que buscar aquello en lo que cada uno destaque o se sienta más realizado. Hay veces que no tiene tanto que ver con las salidas profesionales: si uno trabaja en aquello que más le gusta buscará también la manera de encontrar empleos que mejor le conviene. Ahora que hay tanta variedad, tanto en grados universitarios como dentro de FP, pueden hallar ahí su salida para el futuro", sostiene.

"Los alumnos de Segundo de Bachillerato tienen una autoexigencia muy alta, lo que a veces les provoca un estrés excesivo a la hora de presentarse al examen"

En cuanto a las familias, ¿qué actitud deben tener? ¿suelen presionan a la hora de elegir una carrera u otra? En este punto, ambas reconocen que la mayoría respaldan a sus hijos y les recomiendan que les dejen elegir a ellos porque al fin y al cabo se trata de sus vidas. "Les diría que sobre todo confíen en sus hijos y les refuercen su autoestima. Los que se presionan son ellos mismos; ese es el problema que estamos teniendo en Segundo de Bachillerato. Tienen una autoexigencia muy alta, lo que a veces les provoca un estrés excesivo a la hora de presentarse a la Evau. Sobre todo los que se decantan por Ciencias de la Salud son conscientes de que para cualquier grado relacionado las notas son muy altas y, por tanto, esa autoexigencia viene desde Primero de Bachiller", ahonda Eva Bajén.

Ante esta realidad, en este instituto de Ejea se intenta que durante los recreos estos alumnos hagan ejercicios o pautas de relajación. "Tienen mucha incertidumbre y un poco de miedo a lo desconocido: dejan el instituto, se enfrentan a un mundo nuevo... Hemos trabajado mucho la técnica de relajación. Yo les digo que tienen que pensar que los exámenes que están haciendo ahora también es como un repaso para la Evau", señala Penélope Lopez.

Consejos para afrontar la Evau

Un horario. Que los alumnos se hagan un horario para organizarse el estudio.

Ir relajado. La noche de la víspera del examen deben acostarse pronto para ir descansados a las pruebas. A ello hay que añadir que eviten utilizar el móvil y la tablet por lo menos dos o tres horas antes de ir a dormir. "Un alumno me decía que está todo el día estudiando y que por la noche es cuando ve las redes sociales. Eso lo que hace es activarles más", comenta Penélope López.

'No' al repaso el mismo día del examen. La orientadora educativa considera que no tiene ningún sentido. "Al contrario, se van a agobiar y estresar más", sostiene.

Tres bloques y medir el tiempo. Una vez ante el examen y tras ser leído, se recomienda que lo dividan en tres partes: lo que controlan, lo que medio controlan y lo que les va a ser más difícil de contestar. "Que empiecen por lo fácil porque así se van a relajar y cogen confianza; después vayan a por lo intermedio y, por último, a por lo que consideran más complicado. Y siempre controlando el tiempo", destaca.