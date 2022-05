Juan Bravo: "La subida de salarios y pensiones debe ligarse a la sostenibilidad"

Si fuera ministro de Hacienda, ¿cuál sería su primera medida?

Hay mucha gente para ser ministro, que no parezca que lo asumo. No tendría una, sino que reproduciría lo mismo que hemos hecho en Andalucía, simplificación administrativa, gestión sagrada del dinero público, de los fondos europeos y un equilibrio entre impuestos y capacidades.

¿Por qué exigen bajar impuestos al PSOE cuando el PP no lo hizo en la anterior crisis?

Todas las comunidades del PP hemos bajado impuestos para 2022 y los números acreditan que se podía hacer. Pero si comparamos con 2012, teníamos 40.000 millones menos de recaudación, 30.000 en facturas sin pagar y un déficit muy superior al que habían dicho. Cuando acabó la legislatura, estaban más bajos que cuando llegamos.

La izquierda les acusa de plantear la rebaja impositiva como bálsamo de Fierabrás.

Es la última medida que planteamos en nuestro plan. Creemos mucho más en la ejecución de los fondos europeos, en la eliminación de trabas burocráticas y en bajar los impuestos. Hay margen, y si hablamos de un pacto de rentas, si se pide un esfuerzo a los trabajadores y empresarios, el Gobierno también porque está teniendo una sobre recaudación.

La DGA eleva a 260 millones el impacto de la rebaja fiscal del PP, el presupuesto de dos consejerías. ¿Cree que es viable?

El 100% de nada es nada. En Andalucía hemos bajado impuestos y recaudado más de 900 millones adicionales. Hemos ganado contribuyentes, porque en los dos últimos años se han venido a vivir 80.000 personas. No solo reducir impuestos es la solución, hay que hacer más cosas. Y esto no es de derechas o de izquierdas, porque Portugal, con un gobierno de izquierdas, los redujo.

El PP habla de infierno fiscal en Aragón, pero siete empresas han anunciado su implantación con más de 7.000 empleos. ¿Esto contradice el argumento?

No. Habla de siete, ¿por qué no 70?

Se las tendríamos que quitar a Andalucía.

Tenemos muchísimas más empresas y no se las hemos quitado a nadie. Siete son importantes, pero, sinceramente, me parecen pocas y a nosotros nos han llegado bastantes más.

Le he dicho solo siete que generarán mucho empleo, pero han venido más.

Sí, sí.

¿La armonización fiscal generaría igualdad de oportunidades?

El Gobierno, en su propio planteamiento, en la página 19, dice que no es el momento.

¿Por qué?

La economía no da juego para ello. Y tenemos claro que la solución a todos los problemas no es subir impuestos. El Gobierno no ha dejado de subirlos y, además, ha comprometido para futuro. Por ejemplo, a partir de 2024, a pagar peajes por las autovías.

PP y PSOE aparcando la reforma de la financiación autonómica...

(Interrumpe) No lo han aparcado, nunca empezó el Gobierno.

La lanzó a finales del año pasado con la propuesta de población ajustada.

Es un pequeño elemento. Los aragoneses tienen que saber que cuando la ministra Montero era consejera andaluza de Hacienda dijo que incrementaría la financiación en 16.000 millones si llegaba a ministra. Y no lo he visto en ninguna propuesta.

¿Cree que debería abordarse ya cuando denuncia desde Andalucía una infrafinanciación de 900 millones?

Primero hay que arreglar a Valencia; luego Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Lo dice Fedea y la ministra.

Todo el mundo se queja de infrafinanciación, también Aragón.

Todo el mundo, porque tres de los cuatro pilares del estado del bienestar recaen en las autonomías, sanidad, educación y políticas sociales. Los costes son mayores al vivir más y el Gobierno no ha hecho esfuerzos. Pero le puedo decir que cuando Feijóo sea presidente no acabará la legislatura sin modificar el sistema.

Aragón reclama que se financie el coste real de los servicios, pero en Andalucía quieren que tenga peso la población. ¿Por qué se decanta como vicesecretario económico del PP?

No son contradictorios. El Gobierno central, en vez de intentar sumar voluntades, busca sumar confrontaciones. Echa a pelear hasta las comunidades del PSOE.

Las despobladas, entre ellas Galicia, hemos hecho frente común, sin colores políticos.

Y Valencia, que es socialista, no.

Está en el bloque que quiere primar la población, como Madrid, Cataluña y Andalucía.

Pero terminemos la frase, población...¿qué?. Nos interesaría población de derecho, pero hablamos de ajustada porque entendemos que esto va del interés general. Más vale 17 heridos que un muerto. Hagamos todos un esfuerzo. El punto de referencia deben ser las personas y lo adecuado es tener en cuenta, por supuesto, el coste de los servicios en el criterio de población ajustada.

El modelo propuesto por Hacienda valora la superficie, la dispersión y el sobreenvejecimiento como pide Aragón. ¿Respetará estos criterios el PP si gobierna?

Intentará hacer lo que hizo Aznar, lograr el apoyo del 93%. ¿Y sabe cuántos apoyaron el sistema de financiación que tenemos ahora? El 51%, el PSOE y ERC con la abstención del PNV. Lo que procede es llegar a un gran acuerdo, aunque no sea fácil.

¿Comparte con la patronal ligar la subida salarial a la productividad y no al IPC?

Llevamos catorce trimestres de pérdida de productividad. Hay que hacer un sistema en equilibrio, pero me sorprende que el Gobierno pida un esfuerzo y no lo haga con su sobrerecaudación. No lo he escuchado.

¿Pero lo comparte o no?

Han defendido que se haga con la inflación subyacente y vinculado a la productividad. Es el camino para que trabajadores, empresarios y también las administraciones hagan un esfuerzo. Y todo debe estar vinculado a la sostenibilidad y que no pase como con Zapatero, que un año subió las pensiones y al año siguiente se tuvieron que congelar.

¿La revalorización de las pensiones no debe seguir ligada al IPC?

Hay una ley que hay que respetar y nuestra propuesta llega a todos los pensionistas. Nunca más se deberían congelar como con Zapatero y un incremento mínimo, independientemente de lo que pasara, vinculado a un índice de sostenibilidad. Es lo que está diciendo Europa, el Banco de España y la Airef. Y recordemos que darles más y subirles los impuestos es hacerles trampa. Lo importante es lo que te queda limpio en el bolsillo.

El 92% de los españoles, según el CIS, reclaman pactos de Estado. ¿Se puede empezar, por ejemplo, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

Lo hemos tenido más fácil, empezar con el pacto económico, porque a los españoles les importa más su bolsillo, pagar la luz, la energía o los estudios de sus hijos que lo que pase en el CGPJ, siendo importantísimo. Si hablamos de pactos de Estado, empecemos por lo que realmente le importa a la gente.

También apuestan los españoles por que gobierne la lista más votada. ¿Lo comparte?

Lo ha dicho el presidente Feijóo

Pero entonces no habría sido Azcón alcalde de Zaragoza ni Moreno presidente en Andalucía.

Sí, pero se tendrá que acordar, ¿no? ¿O las reglas son según les interesan?

Lo digo porque es un criterio que defienden y no se aplicaron.

Feijóo le ha hecho un ofrecimiento a Sánchez. Antes no había ese planteamiento. Es más, el presidente podría haber decidido otro socios, por coherencia, que no están contra tu país.

¿Es partidario de compartir una coalición con Vox?

Somos partidarios de trabajar con todos aquellos que quieren lo mejor para España. Feijóo quiere aglutinar al máximo de personas reflejadas en el proyecto. Y a partir de ahí, los acuerdos dependerán de los márgenes que haya.

El PP europeo censura el acuerdo PP-Vox en Castilla y León.

No hay que hacer un cordón sanitario a nadie, salvo aquellos que están en contra (de España). Pero se les respeta.

¿Solo vale el cordón sanitario para los independentistas?

No, lo que digo es que si gobiernas España te lo puedes plantear con los que están en contra. Pero aún así, intentamos llevar propuestas sin meternos con nadie.

¿Ve a Azcón más como candidato a la Alcaldía o al Gobierno de Aragón?

Tiene la enorme suerte de ser tan querido y de poder elegir. Es un enorme lujo que no tenemos los demás.

¿Pero qué opina usted?

Estoy convencido de que, como presidente regional, estará donde él considere que aporta más.