Calidad y seguridad que germinan con certificado

La Asociación Profesional de Empresas de Semillas Selectas (Aprose) celebraba esta semana en Zaragoza la segunda edición del Symposium de Productores de Semilla. El evento reunía en la capital aragonesa a casi un centenar de asistentes tanto de asociados como de otros interesados en el ámbito de la semilla certificada.

"Se trata de dos jornadas que nos sirven, además de para mantener un encuentro en el que analizar cómo está el sector, qué retos afronta…", explica el presidente de Aprose, Antonio Jiménez, que también incide en otro de los aspectos que centro la jornada: el papel que tiene el uso de semilla certificada a lo largo de todos los eslabones de la cadena alimentaria. "Queremos recalcar los beneficios de emplear desde el principio del proceso, que es la propia semilla, un producto que es garantía de sanidad, calidad, sostenibilidad y trazabilidad para la industria alimentaria, evitando así la presencia de elementos como alérgenos", recalca Jiménez.

El sector tiene sus miras en lograr que el 50% de la producción de semillas sea certificada en los próximos cinco años. "Se trata de un parámetro que creemos que es alcanzable, viendo las cifras de otros países, y considerando que los agricultores también quieren seguir reutilizando sus propias semillas. Pero queremos hacer que la semilla certificada sea un producto cada vez más atractivo", señala Óscar Lanzaco, vicepresidente de Aprose. En los últimos diez años, la utilización de semilla certificada se ha duplicado para alcanzar el 40%.

Cuando la pandemia parece apuntar a su final, la invasión de Ucrania por parte de Rusia vuelve a poner alerta a un sector que ya venía, "desde junio o julio de 2021" acusando una subida de precios. "La guerra de Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso", señala el presidente de Aprose, que además lamenta que "el mundo se ha relajado en lo que a la producción de cereales se refiere". Sin embargo, Jiménez afirma que la Unión Europea ha tomado decisiones rápidas como la flexibilización de la obligación de dejar el 5% de las tierras de cultivo en barbecho, una medida que, en su opinión "ha venido para quedarse".

El papel jugado por los diferentes agentes del sector en el incremento del uso de semilla certificada, la importancia de la investigación y la profesionalización del sector con el uso de herramientas como el análisis del cereal o una adecuada selección óptica de semillas, entre otras, han ocupado las diversas mesas redondas y ponencias de este segundo symposium.

También se ha dedicado un espacio a la importancia de la comunicación. El periodista Chema Paraled instaba a los asistentes al evento a invertir en esta área. "Si no lo hacen, la sociedad no les va a escuchar y, por tanto, no les va a apoyar ni dar voz en las cuestiones del sector primario", algo que se logra "con la ayuda de profesionales que nos asesoren para relacionarnos con los medios y a crear contenidos tanto en la comunicación digital como en la tradicional".

Este evento, cuya primera edición se celebró en Córdoba en 2018, tiene carácter bianual, pero la pandemia obligó a cambiar la fecha de la segunda edición, que debería haber tenido lugar en 2020, hasta en tres ocasiones. Además del symposium, la jornada sirvió para celebrar la Asamblea General de Aprose, en cuya Junta Directiva se ha producido una profunda renovación de cargos. "Ha entrado gente joven, con muy buena formación y gran vocación", destacaba Antonio Jiménez.

Nace Agricultores contra el Cambio Climático

El II Symposium de Aprose fue el marco para la presentación en Aragón de Agricultores contra el Cambio Climático (AC3). Esta asociación es una iniciativa de Grano Sostenible (Geslive, Asaja, Cooperativas Agroalimentarias y UPA) que pretende concienciar a los agricultores para que se comprometan en la lucha contra el cambio climático.

Para ello, estiman "fundamental disponer de semillas resistentes y adecuadas a la climatología de cada zona", y la clave es "el uso de semilla certificada, ya que asegura calidad, adaptación, seguridad y mayores rendimientos", afirman.

Javier Álvarez, técnico de Anove, y Toño Catón, director de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias, fueron los encargados de presentar esta iniciativa. Álvarez incidió en la importancia del trabajo del obtentor para conseguir variedades no sólo más productivas, sino también más resistentes a enfermedades, permitiendo ahorros en fitosanitarios. Por su parte, Catón destacó la importancia "del trabajo común de todos los agentes para que la producción de semillas mejoradas presente un futuro mejor que hace cinco años y que va poco a poco resolviendo el problema estructural de España".