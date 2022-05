Lambán insta a los regantes a alcanzar "pronto" un acuerdo en política hídrica

El presidente de Aragón, Javier Lambán, quiere que las decisiones en materia hidráulica cuenten con esa trayectoria de consenso de la que siempre hace gala la Comunidad. Y así se lo ha transmitido a los representantes de la comunidades de regantes con los que ha mantenido este martes una reunión para valorar el Plan Hidrológico del Ebro para el periodo 2022-2027 suscrito por el Ejecutivo y ante el que se mostraron muy críticos. Pero también para hablar del futuro y de la planificación de la gestión hídrica y, sobre todo, para instarles a alcanzar un acuerdo en la Mesa de Dialogo del Agua.

Momentos antes de mantener dicho encuentro, y acompañado por el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, Lambán insistió en que Ejecutivo autonómico está “muy satisfecho” con el plan de cuenca porque responde a las demandas aragonesas, “incluye objetivos realistas y compromisos económicos, no es una carta a los Reyes Magos” y, especialmente, porque permite culminar las cuatro grandes obras de regulación como son el recrecimiento de Yesa, Mularroya, Almudévar y Santolea. “Aragón se convierte en la Comunidad de la cuenca del Ebro con mayor volumen de inversión”, ha reiterado el presidente.

Y no son las obras de regulación las únicas “bondades” del Plan Hidrologico, según ha recordado el presidente aragonés, que ha hecho especial hincapié en la apuesta por los nuevos regadíos que incluye el nuevo programa. Porque, Aragón contará finalmente con 38.433 frente a las 28.622 que aparecían en el documento respaldado en el Consejo del Agua del 8 de abril, ya que tras suscribir el Pacto del Ebro se incorporaron 9.811 hectáreas de regadío más en respuesta a las quejas formulada por la DGA, tras las que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) aceptó los argumentos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente e incorporó tres proyectos, con 5.960 nuevas hectáreas de regadío en La Litera y 31,78 hectómetros cúbicos al año y otras 2.669 –24,37 hm³/año– en el sector XVIII de Bardenas II, además de otras 1.182 hectáreas –6,50 hm³/año– de la Zona de Interés Nacional de Civán.

“Eso significa que más del 60% del nuevo regadío de la cuenca del Ebro se localiza en Aragón, con lo que lideramos la transformación de secanos en regadío y somos así la comunidad en la que más se invierte”, ha añadido Lambán.

Por todo ello, Lambán ha insistido en lo mucho que le importa la opinión de las comunidades de regantes, entidades que junto con las cooperativas y las organizaciones agrarias “sustentan la actividad agrícola en la Comunidad”, ha señalado. Por eso ha reiterado su deseo de alcanzar un acuerdo lo más pronto posible para desarrollar un Pacto del Agua que “no son las tablas de la ley, sino algo que se tiene que ir adaptándose a las nuevas situaciones económicas, legales y medioambientales que emanan de la UE”.

"No hay motivos para el rechazo"

Los regantes no se han mostrado hasta ahora tan satisfechos con el Plan Hidrológico del Ebro 2021-2027, el pasado mes de abril recibió el respaldo mayoritario del Consejo del Agua, porque, como aseguraron entonces, deja fuera proyectos “muy importantes” para la Comunidad. Es cierto que no votaron en contra, pero se abstuvieron como gesto a su desacuerdo al documento.

Sin embargo, Lambán se ha mostrado convencido de que esta circunstancia no supondrá un freno para alcanzar el acuerdo que persigue el Ejecutivo, ya que le consta, ha señalado, que la mayoría de los regantes son afines con el plan. “Muchos motivos para la decepción no existen, otra cosa es que sean reivindicativos”, ha señalado el presidente aragonés, que ha reiterado que las aspiraciones de Aragón no terminan con este plan, sino que habrá nuevos programas en los que se incluirán las regulaciones que ahora no están incluidas “incluso otras nuevas”, ha insistido.