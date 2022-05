Mechones naranjas en el 'mayo del orgullo loco' para concienciar sobre salud mental

"Anda, ¿y ese mechón naranja?". Con una pregunta tan sencilla podríamos estar cambiando la vida de alguien que, por su realidad, el momento que atraviesa u otros cientos de motivos, nunca se ha atrevido a compartir un problema de salud mental con el mundo. Y así, emulando a otro movimiento similar, 'november', aquel en el que los hombres se dejan bigote para que, al preguntarles por el cambio de look, surjan conversaciones sobre salud masculina - concretamente, sobre cáncer de próstata, este mes de mayo nace en Zaragoza Mayember.

Bajo los lemas ‘Mayo del orgullo loco’ y ‘Ni miedo ni vergüenza’, las dos asociaciones que promueven la iniciativa, Paso a Paso Aragón y Liana, han elegido estos mechones naranjas -color que representa la salud mental en Aragón- así como este mes para continuar derribando barreras y eliminando prejuicios y estigmas que, en ocasiones, pesan mucho más de lo que comúnmente se cree. Porque de lo que no se habla no existe en el imaginario colectivo, pero sí en el interior de quienes se han visto obligados a sobrellevar en soledad realidades muy complicadas.

"Una cosa es la enfermedad que una persona puede estar sufriendo, y otra, es el peso del estigma de acompaña a la enfermedad. No poder compartirlo con el mundo, tener que ocultarlo, es algo que produce mucho estrés a los pacientes", asevera María José Ochoa, psicóloga clínica y una de las ideólogas de la iniciativa. Porque a la enfermedad, se le une el estrés social. "Está demostrado que cuando te quitas ese estrés, la situación se aligera", reconoce.

Mayember: mechones naranjas para concienciar sobre salud mental en Zaragoza. C. I.

¿Y por qué día del orgullo loco? Porque se trata de aligerar y desactivar ese término como un insulto: "Queremos quitarle poder a esa palabra. Es algo que nos puede pasar a todos. La OMS asegura que 1 de cada 4 personas vamos a sufrir una enfermedad mental en nuestra vida, cuanto más lo normalicemos y desprejuiciemos será mejor para todos", reivindica Ochoa.

Para ello, Mayember ha organizado decenas de actividades a lo largo de este mes, con la presentación de este domingo, en la entrada del Parque Grande José Antonio Labordeta, de la campaña de manera oficial. "Tener depresión no es estar triste. Es tener una enfermedad y eso no se elige", "Hablar con normalidad de la depresión ayuda a enfermos, familiares y al entorno" o "Pide ayuda, no lo escondas", eran algunos de los lemas que podrían leerse en los letreros que llevaban los participantes.

Aunque en un principio la gente que paseaba por el parque parecía salir corriendo, la gran mayoría se paraba al escuchar la palabra "depresión". "Es una muestra de que hay algo ahí, en todos nosotros; de que la sociedad necesita que lo hagamos", insiste la psicóloga.

Además de la soledad, la incomprensión es otro de los grandes retos a los que se enfrenta quien padece una enfermedad mental. ¿El motivo? El desconocimiento. "Por eso queremos que se hable, que se normalice, que se conozca la enfermedad mental", acentúa. Algo de lo que sabe mucho la abogada zaragozana Beatriz de Felipe que, hace unos meses, lanzaba un reto para acabar con los estigmas que rodean a la depresión. Su batalla comenzaba hace un año, el 18 de octubre de 2021. "De este sufrimiento tengo que sacar algo positivo para ayudar, y decidí poner cara y nombre a través de las redes sociales", explica.

Mayember: mechones naranjas para concienciar sobre salud mental en Zaragoza. C. I.

Otro de los objetivos era arrojar algo de luz sobre un tema tradicionalmente silenciado, aunque cada vez menos, pero sobre el que todavía queda mucho que hablar. "Que al año se suiciden 3.941 personas en España y que se mantenga silenciado. Siempre digo que las personas con una enfermedad mental somos los mejores actores de la sociedad. No puede seguir ocultándose", añade.

Palabras que sanan

Desde entonces, tras pasar tres depresiones -la última a sus 45 años-, ha logrado hacer de este sufrimiento un "objetivo en positivo" de la mano de su proyecto personal: #stopdepressionstigmas. "Recuerdo que seguía en redes a un chico inglés, Ben Ogden, que salió con un cartel a la puerta del metro, en hora punta, que decía: 'Soy Ben y tengo depresión'. Me pareció tan admirable que le escribí y le conté mi historia. Entonces me retó a hacerlo", rememora.

Así, en Jaca, hace tan solo unos meses, decidió hacer lo mismo a la salida de la misa de 12.00, en la plaza de la Catedral. "Iba a dar un paseo, entré a comprar el periódico y le pedí una cartulina y un rotulador", explica. Su cartel rezaba: "Hola. Soy Beatriz y sufro depresión". La zaragozana ha repetido esta acción varias veces, también en Zaragoza, en el parque Grande. Reconoce que sigue siendo uno de los mayores retos de su vida. "Es lo más difícil, es como desnudarte y te sientes vulnerable. Hay gente que te mira raro o incluso se ríe, pero solo con una persona que se acerque a decirme que le ha servido de algo ya ha merecido la pena todo", admite.

Para llevar a cabo esta acción, Beatriz ha requerido del apoyo y el acompañamiento de muchas personas, su psiquiatra, su terapeuta, sus familiares y amigos… "Sin el apoyo de tu entorno más cercano sería imposible salir de algo así. No necesitamos que nos entiendan, eso es imposible, tan solo acompañamiento, para tratar de quitar ese sentimiento de culpa que siempre te acompaña", asevera.