La oposición achaca las listas de espera a “malas decisiones” de la DGA y duda del nuevo plan

Las demoras de hasta 183 días para ser operado en Aragón –el peor dato de toda España– obedecen, según el PP, a "malas decisiones" del Gobierno de Javier Lambán, que hoy presentará un plan de choque con el que espera reducirlas a niveles de 2018.

El problema, a juicio de los conservadores, es que "durante años no se han mejorado los recursos ni las infraestructuras hospitalarias". "En un momento en el que era más necesario que nunca invertir en Sanidad, Aragón ha aplicado un recorte de casi el 4% en el presupuesto de 2022", afirmó su portavoz en las Cortes, Mar Vaquero. El PP no acepta los argumentos del Departamento de Sira Repollés, que achaca las malas cifras al hecho de que la Comunidad haya sufrido una ola más que el resto. La explosión de contagios provocada por la variante ómicron hizo que este mes de enero tuvieran que suspenderse operaciones no urgentes, una medida que ha venido repitiéndose en los momentos de mayor incidencia del virus y que provocó un repunte histórico entre 2019 y 2020, pasando de una demora media de 113 días a una de 180.

Para Vaquero, la situación de las listas de espera es "insostenible", y "la excusa no puede ser la pandemia", ya que todas las comunidades la han sufrido. Lamentó, asimismo, que la DGA haya rechazado todas sus propuestas. "El plan de choque llega tarde. Hace meses que vienen conociéndose estos datos. El Gobierno de Aragón tiene una absoluta falta de credibilidad por su incapacidad para gestionar las necesidades de la población", dijo.

Por su parte, la portavoz de Cs en materia de Sanidad, Susana Gaspar, criticó a través de sus redes sociales que "una vez más, el único argumento de la consejera es que antes estábamos peor". "Hace más de un año anunciaron un plan de choque que no pusieron en marcha y hace un par de meses prometieron su actualización. Mañana (por hoy) anuncian otro... A ver si este sí", manifestó.

Los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Sanidad a 31 de diciembre de 2021 señalan también a Aragón como la comunidad con mayor porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera. Las estadísticas revelan que hasta un 31,8% aguardan al menos medio año hasta ser intervenidos, una cifra que se sitúa por delante del 30,7% de Cantabria, el 30,6% de Cataluña o el 29,2% de Castilla y León, entre otros.

Hoy, el gerente del Salud, José María Arnal, y el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, presentarán el plan de abordaje de las listas de espera para el periodo 2022-2023. También el PP planteará alternativas propias para frenar su ascenso.

La principal esperanza está en que la covid siga contenida y deje actuar, de ahí que los sanitarios, que advierten de que bajar de forma sustancial será complicado, miren de reojo al incremento de los ingresos hospitalarios, con 12 pacientes en uci y 186 en planta.