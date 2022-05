Fernandisco ya está en el paseo de las Estrellas de Cariñena

El popular DJ radiofónico Fernandisco ya tiene un hueco en Cariñena. Es la décimo cuarta celebridad que ha impuesto sus manos en el paseo de las Estrellas de la Denominación.

La primera parada de Fernandisco ha sido el Museo del Vino y la sede del Consejo Regulador, donde ha firmado en el Libro de Oro de la Denominación. A mediodía ha impuesto sus manos en una placa de cemento en forma de hoja de vid, como han hecho otros famosos. El catalán ha señalado que "este tipo de cosas que no se olvidan nunca".

El locutor ha expresado su ilusión por haber sido elegido. "Como no puede ser de otra manera, es para mí un honor. Cuando mi compañero y ‘brother’ del alma Tony Miranda me habló con tanto cariño de esta propuesta de la Denominación Cariñena, no pude abstraerme a la seducción de estar en un sitio tan especial, dónde hay mucha gente buena: directores de cine, escritores, actores…", ha reconocido. David Trueba, Elvira Lindo, José Ramón de la Morena, Vicente del Bosque o Santiago Segura son algunos de los nombres propios que participaron en ediciones anteriores –se celebra desde 2014-.

Se siente identificado con la similitud con el paseo de la fama hollywoodiense: "Yo soy muy americano en la forma de comunicar, así que me gusta todo lo que tenga que ver con por el paseo hollywoodiense". No obstante, no ha perdido la oportunidad para reivindicar el potencial de Cariñena. "Aquí también tenemos cosas muy buenas y Cariñena es un nombre que tiene mucho poderío y mucha energía. Quienes nos dedicamos a la comunicación, tenemos que ser conscientes de ese tipo de cosas, de que hay nombres que no tienen energía y otros que sí, como el Paseo de las Estrellas de Cariñena".

Confiesa que ha descubierto la cultura del vino "tarde", pero ahora se declara "muy fan". "De joven no bebía vino, pero te vas haciendo más mayor y un día saboreas una copa y te vas haciendo", ha añadido.

En concreto, de los Vinos de las Piedras ha sostenido que tienen "muchísima fuerza" en el panorama nacional porque vienen acompañados por un cuidado esmerado de la producción como ocurre también en la restauración aragonesa. "En la filosofía de El Vino de las Piedras se percibe claramente el concepto del tiempo, según lo definió el escritor francés Henri Bergson, Premio Nobel de Literatura en el año 27, como un impulso vital que cose todo el universo", ha incidido.

"A los vinos les pondría una banda sonora de Héroes del Silencio, que siempre queda bien"

Por lo que ha ensalzado el trabajo de esta Denominación como capaz de "paralizar el tiempo para mimar los vinos, darles todo el cariño y hacerlos despacio", algo que hace que la gente disfrute de su cultura y de su esencia. "Les pondría una banda sonora de Héroes del Silencio, que siempre queda bien", ha reído.

Fernandisco también ha inaugurado una 'masterclass' en Cariñena: ‘La radio y sus protagonistas’, organizado por la Universidad Popular de la localidad. "La radio siempre ocupa un espacio fantástico en la comunicación con la gente. Ahora, para mí y mi compañero Tony Miranda, Bom Radio4G es una forma diferente de hacer radio, generalista en algunos momentos y también con música", ha analizado. Por último, considera que el reto de la radio musical es "comunicar muchísimo y poner muy buenas canciones para conectar con la gente emocionalmente, que ahora es más difícil porque antes la música era un contenido quizá un poco más cultural que ahora".