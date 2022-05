Los sanitarios hablan ya de octava ola en Aragón y alertan de que la covid está circulando "sin cortapisas"

Los sanitarios alertan ya de una octava ola de contagios en Aragón tras tres semanas de repuntes "in crescendo" que dejan 3.093 nuevos positivos, 18 muertos y 19 brotes en residencias en los últimos siete días. Las consultas de los centros de salud están registrando un "importante" repunte de casos de covid-19, según el presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), Leandro Catalán, con familias enteras infectadas y brotes en centros laborales.

Aunque ya solo se contabilizan los de mayores de 60 años, personas vulnerables, sanitarios y sociosanitarios, los médicos están atendiendo a diario, ya sea de forma presencial o por teléfono, a decenas de personas con síntomas. La mayoría está pasando la enfermedad "de forma leve", aunque los sanitarios se están encontrando "prácticamente a diario" pacientes mayores que requieren de hospitalización.

Los profesionales alertan de la "alta contagiosidad" del virus y advierten de que, tras el fin de la mascarilla en interiores, "está circulando sin cortapisas". Catalán recomienda "extremar el contacto social" y utilizar FFP2 en espacios con mayor riesgo de contagio. "Sabíamos que la relajación de medidas nos iba a llevar a esto. Estamos seguro ante el inicio de una octava ola, lo que no sabemos es si alcanzará el nivel de las anteriores", aseveró.

La covid había quedado reducida a la mínima expresión en los centros de salud, pero actualmente vuelve a estar detrás de al menos una de cada diez consultas. "Hay gente que viene con unos síntomas lo suficientemente importantes como para necesitar la baja laboral, aunque sin llegar, para nada, a los límites de principios de enero", precisó.

El problema, como señaló Antonio Aísa, médico de familia en Las Fuentes Norte, es que los datos están distorsionados. "Estamos a la misma altura que otras olas. Siete de cada diez pruebas que hacemos dan positivo. La diferencia es que esta vez no se está diagnosticando a la población general. Estamos teniendo casos en mayores, jóvenes, niños... Es muy difícil tener que explicar a la gente que no se le da la baja pese a haber dado positivo en un autotest. Nosotros no hemos hecho el protocolo, pero nos vemos obligados a dar la cara", dijo.

Tanto él como Catalán coinciden en que en esta ola está habiendo "tantos contagios o más entre el personal sanitario que en las anteriores". Denuncian, asimismo, las dificultades que están encontrando los centros de salud para encontrar quien cubra las bajas.

Los pacientes con síntomas leves suelen pasar el virus "en casa" y sin mayores complicaciones. "Pero raro es el día que no vamos a casa de una persona mayor que tiene que acabar hospitalizada. Se trata de gente que tiene ya de por sí otras enfermedades. El virus les ocasiona una descompensación de su estado basal", indicó Aísa.

Los sanitarios también advierten del repunte en niños, factor que estaría detrás del alto número de bajas en pediatras, y piden "sentido común" a la población para no saturar las consultas.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, confirma también un repunte "significativo" en los últimos diez días. "Afortunadamente, las cifras de hospitalización no tienen nada que ver con las de anteriores olas, aunque lo probable es que puedan ir subiendo", afirmó.

"Muchos jóvenes están describiendo síntomas respiratorios compatibles con la covid-19 y, de ellos, un alto porcentaje están dando positivo en autotest", agregó. La falta de datos, sin embargo, impide ser categóricos acerca del alcance real del repunte.

La incógnita de la vacunación

El incremento de contagios ha hecho que la incidencia acumulada se haya disparado hasta los 509,1casos por cada 100.000 habitantes a siete días entre los mayores de 80 años, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, reabriendo el debate sobre la cuarta dosis. Comunidades como Asturias, Andalucía, Galicia o Murcia abogan por ponerla de inmediato. Aragón, en cambio, se ha alineado con el criterio de los expertos del Gobierno central, que se decantan por esperar hasta el otoño. Esto permitiría no tener que recurrir a una quinta dosis de cara al invierno, estación en la que los virus respiratorios son más habituales, y esperar a la llegada de nuevas vacunas diseñadas contra la variante ómicron.