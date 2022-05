Pilar Alegría asegura que el Gobierno "no tiene nada que ocultar" en el caso Pegasus

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido este jueves en Zaragoza que el Gobierno de España "no tiene nada que ocultar" respecto al espionaje a políticos con el programa Pegasus, y que en el seno del Ejecutivo "no hay un rifirrafe" a cuenta de este hecho. El objetivo, ha afirmado, es "trabajar para esclarecer cuanto antes todo lo que ha sucedido de una manera conjunta" y "mejorar también aquellos protocolos que hayan podido fallar".

Alegría ha hecho estas declaraciones antes de intervenir en la jornada 'Acoso escolar: ¿qué podemos hacer desde casa?', organizada por la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME), en el Patio de la Infanta de Ibercaja de la capital aragonesa. En relación con el espionaje telefónico ha recordado que ella, al igual que el resto de los ministros, ha facilitado su teléfono a disposición del servicio de inteligencia para que fuera analizado, aunque ha precisado que, en estos momentos, desconoce "si este hecho grave ha actuado sobre algún dispositivo móvil más, aparte del propio presidente del Gobierno y de la ministra Robles". En relación con estos temas, varios medios nacionales como 'El Confidencial' y 'El País' han informado en las últimas horas de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha hallado rastros del programa Pegasus en el dispositivo del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Desde el primer momento lo dijimos claramente, es un asunto que hemos judicializado y se lo hemos trasladado a la sociedad", ha contado Alegría, que ha agregado que este miércoles la ministra Robles compareció en el Congreso de los Diputados y este jueves lo ha hecho la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ante la comisión de secretos oficiales.

Espera "buenas noticias" y "unidad" en los Juegos en el Pirineo



Acerca de la controversia que rodea la candidatura a unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo, la ministra aragonesa ha subrayado que el Comité Olímpico Español está trabajando "de una manera incesante" y ha mostrado su confianza en que se pueda llegar a "esa unidad que es absolutamente necesaria para poder presentar esta propuesta conjunta".

"Nuestros rivales están fuera, en Vancouver, Sapporo y en Estados Unidos, y espero y deseo que sepamos y podamos aprovechar esta oportunidad y albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno que nos podrían no solo al país, sino a las comunidades de Cataluña y Aragón, y la país en su conjunto en primera línea", ha concluido.

Alegría ha hecho estas manifestaciones la misma mañana en las que el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha comparecido ante las Cortes a petición del Partido Popular para explicar cómo va a responder a los "desprecios reiterados y ataques continuados de la Generalitat que ponen en peligro la candidatura". "Si hay acuerdo, habrá Juegos. Si no lo hay, no los habrá", ha asegurado Lambán, quien ha insistido en que en la negociación va a prevalecer la "defensa de la dignidad de Aragón", que es a la vez una defensa "de la dignidad de España", y también del "interés económico del Pirineo" oscense. También ha dejado claro que el plácet de Aragón y Cataluña a la propuesta es imprescindible, porque "ni el Comité Olímpico Español (COE) ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueden imponer" el proyecto si los afectados no lo aceptan.