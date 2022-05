Las familias de la concertada en Aragón recurren ante el Supremo el currículo de Primaria

Las familias de la enseñanza concertada han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto que regula el currículo de primaria y la asignatura de Religión por entender que introduce "elementos de imposición ideológica" y "perjudica flagrantemente los derechos fundamentales de los padres y los alumnos, vulnerando el principio de libertad de educación" recogido en la Constitución.

Así lo asegura la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que ha emprendido esta iniciativa bajo el asesoramiento y la dirección jurídica de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación que nació en 2018. Entre las 48 federaciones provinciales que aglutina la Concapa se encuentra la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) que se ha sumado a este recurso.

En la nueva ley de educación, la Lomloe o Ley Celaá, la asignatura de Religión ya no tiene una alternativa para quienes no la estudien. Tampoco está previsto que cuente a efectos de la nota media del expediente, es decir, para matricularse en una carrera o recibir una beca. De momento solo se ha recurrido el currículo de primaria, pero la intención del colectivo mayoritario de la enseñanza concertada es llevar también al Tribunal Supremo los de la ESO y bachillerato en los próximos meses. Según adelantó este miércoles ‘El Mundo’, por ahora solo han presentado un breve escrito anunciando el recurso y en unas semanas concretarán sus argumentos jurídicos.

En el caso de Aragón, Concepción Ibáñez, presidenta de Fecaparagón, espera que Religión pase a impartirse de los 45 minutos semanales actuales a una hora, que es el tiempo que blinda la normativa. "Está muy lejos de los 90 minutos que tenía antes, se ha ido arrinconando y no se le da el peso que merece", lamentó Ibáñez.

Otro inconveniente fundamental es que no hay una "asignatura espejo", como era hasta ahora la de Valores, y que las familias de la concertada reclaman. El Gobierno central establece que los escolares que no cursen enseñanzas de religión deben recibir la "debida atención educativa". Esta, recoge el texto, se planificará y programará por los centros de modo que se dirija al desarrollo de las competencias clave "a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad". También especifica que "en ningún caso" debe comportar "el aprendizaje de contenidos curriculares". Esta solución, según la Concapa, puede ser "discriminatoria" porque los padres vean como más conveniente matricular a sus hijos en la atención educativa. De todas formas, el Gobierno aragonés aún no ha dado a conocer que harán los alumnos mientras sus compañeros dan Religión.