El último reducto sin cita previa en Zaragoza: sin filas pero con quejas por la sobrecarga

En la puerta del servicio provincial de Educación dos carteles indican que se atiende al público de 9.00 a 14.00.

Nada de hojas recordando que es necesario solicitar cita previa antes de acudir, como ocurre en otros organismos públicos, porque aquí no es necesario. En el edificio situado en Zaragoza, en el barrio de La Romareda, no había filas ni esperas este jueves de temporada baja todavía en materia de papeleos escolares, frente al recién terminado periodo de escolarización.

La pandemia de covid-19 extendió la obligatoriedad de implantar la cita previa en los servicios de atención al público para frenar los contagios de coronavirus. Las limitaciones de aforos se mantuvieron en la desescalada y siguió la necesidad de llamar antes de ir para acudir con fecha y hora. Actualmente, pese al fin de las restricciones, se mantiene la necesidad de pedir cita previa en los organismos que dependen del Estado, como la oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el Servicio público de Empleo Estatal (SEPE). "Los registros son los únicos que atienden sin cita previa", han explicado desde el sindicato CSIF sobre la situación en los organismos estatales.

Solo control de aforos

En el caso del organismo que depende del departamento de Educación del Gobierno de Aragón han explicado que eliminar la cita previa "fue una decisión de la directora del servicio provincial. Solo se realiza un control de aforo para evitar aglomeraciones en el interior, pero no es necesaria cita previa".

Estrella, una profesora que acudía a presentar una documentación, salía a media mañana sin tener que esperar. En general, le parecía positivo que no fuera necesaria la cita previa y pensaba que esta puede ser útil "si funciona bien, vía telefónica o vía 'online' y facilita no tener que esperar a ver si te van a atender". Desde organismos estatales que la mantienen como el INSS o el SEPE los funcionarios vienen reclamando más medios materiales y humanos para evitar que se colapsen las vías para concertar las citas.

Laia y Fátima entraban en el servicio provincial y a los pocos minutos lo abandonaban con unos papeles en la mano. Aunque no hay cita previa habían intentado llamar por teléfono para hacer una consulta antes de ir, pero sin suerte. "No nos cogieron el teléfono y hemos venido porque teníamos una duda", explicaban las dos jóvenes, sobre la beca que iba a pedir una de ellas para los estudios de grado que está haciendo. No habían tenido ni que hacer fila. Tampoco habían esperado quienes solo acudían a dejar papeles en el registro.

Falta de personal

Sin embargo, la aparente calma no es real según denuncian los sindicatos de Enseñanza, que reclaman más personal. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) viene quejándose de que hay plazas sin cubrir de personal de administración del servicio provincial y que con la plantilla actual es "imposible" realizar el trabajo. Advierten de que hay un "caos de gestión" que estaría provocando retrasos en el cobro, por ejemplo, de nóminas de profesores contratados como refuerzo en enero o de los complementos como el de desplazamiento de los maestros de la escuela rural. Detrás de esta situación se encontraría también la dificultad de los usuarios para ser atendidos por teléfono, apunta Mónica de Cristóbal, portavoz de Educación de CSIF Aragón.

Desde Educación reconocen que a partir del inicio de la pandemia, "el trabajo que asume el servicio provincial se ha visto incrementado como consecuencia de algunos de los trámites que tiene que realizar", además de que "durante el proceso de escolarización también se produce un aumento de la carga de trabajo". A ello achacan que sea posible que "en momentos puntuales haya habido algún problema con la atención telefónica".

En cuanto al horario presencial, De Cristóbal considera que, en teoría, sin cita previa se facilita que se pueda acudir al servicio, pero señala que "el problema es que los docentes trabajamos prácticamente en el mismo horario que la atención al público y no todos estamos en Zaragoza", ya que se atiende a profesores de toda la provincia. Han de pedir un día de fiesta para acudir a solucionar el papeleo.

La sindicalista destaca que esta situación de sobrecarga "perjudica y afecta notablemente a todos los centros educativos", ya que el servicio es el encargado de los trámites administrativos como las contrataciones, bajas, sustituciones, cobro de nóminas y sexenios, becas, partidas presupuestarias para comedor... El sindicato pide que se dé una "solución inmediata". Augura que el volumen de trabajo aumentará a finales de junio de cara a los preparativos del próximo curso, con el llamamiento de interinos, y las oposiciones de magisterio previstas el 18 de junio.