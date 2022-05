Un abogado de las víctimas del incendio del Corona, suspendido por una "infracción grave"

El Colegio de Abogados de Madrid ha impuesto la sanción de un mes de suspensión en su trabajo al letrado Pedro Andrés Cerracín Cañas, que defendía a las víctimas del incendio del hotel Corona, que ocurrió el 12 de julio de 1979 y provocó 83 muertos y más de cien heridos.

La decisión fue adoptada el pasado 22 de abril después de la denuncia interpuesta por Gisela Sidera Roca, hija de un fallecido en el siniestro, que lo contrató para su defensa y la reclamación de una pensión de incapacidad permanente como víctima de terrorismo, pero le cobró una minuta de honorarios sin haberle facilitado la rendición de cuentas.

La víctima perdió a su padre Francisco Sidera en el incendio del Corona, es integrante de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) y una de las más batalladoras sobre la investigación abierta recientemente por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el siniestro para citar a varios testigos del mismo.

Gisela Sidera presentó una queja ante el Colegio de Abogados de Madrid por el cobro de una factura, pero el defensor eludió su respuesta al instructor de la causa de deontología profesional y la decisión de la suspensión fue adoptada por la Junta de Gobierno por una infracción grave.

El letrado adujo que la cliente tenía claro que los honorarios eran de 900 euros más IVA, aunque no le envió la correspondiente minuta de honorarios profesionales, que es una obligación a la que están sujetos los letrados por el Código Deontológico de la Abogacía Española.

La víctima del Corona destacó que debería tener un trato adecuado a su situación como miembro de la AVT y decidió abrir el proceso porque “no pueden aprovecharse de nosotros”. El abogado estuvo ligado a la AVT, pero luego lo abandonó y ha llevado varios casos de afectados del incendio.

“Me ofreció llevar el caso de la pensión, que me hubiera venido muy bien, y luego me tomó el pelo al cobrarme aunque estaba exenta y se lo reclamé. Al menos le han sancionado en el Colegio de Abogados, aunque por desgracia yo no llegaré a recuperar el dinero, que me hace mucha falta. Para que veas cómo nos tenemos que mover”, lamentó Gisela Sidera, quien admite que no es la única víctima que ha pasado por el mismo defensor.

Declaraciones ante la Policía Nacional

Asimismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha seguido citando a varios testigos que vieron el incedio del hotel Corona de Aragón ante la brigada de Información de la Policía Nacional de varias ciudades de España para acumular más documentación sobre la posibilidad de que el suceso fue provocado y se produjo como un atentado.