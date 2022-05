Solo cuatro o cinco centros de Aragón ofertarán la nueva modalidad de bachillerato general

Solo cuatro o cinco institutos de Aragón ofertarán el próximo curso la nueva modalidad de bachillerato general que se implanta con la ley educativa Lomloe (conocida como Ley Celaá) y diseñado para atraer a estudiantes que buscan una educación más generalista y flexible. Así lo adelantó este miércoles el consejero de Educación, Felipe Faci, con motivo de su visita al instituto Pablo Gargallo de Zaragoza, donde conoció de primera mano el programa de alumnado ayudante.

"Es un bachillerato muy genérico que entiendo que no va a ser muy demandado, porque cada uno se decanta por un bachillerato humanístico o por una modalidad más tecnológica, o de ciencias sociales o de la salud", apuntó. No obstante, añadió que habrá que ver "la evolución que tiene" en un futuro. Respecto a los centros concretos en los que se podrá estudiar este bachillerato general aseguró que todavía "no están cerrados del todo".

Las novedades que contempla la nueva ley educativa se empezarán a aplicar ya en septiembre en 1º y 3º de secundaria y en 1º de bachillerato. El consejero señaló que se están "ultimando todos los currículos", de hecho el de infantil y primaria está siendo ya debatido en el Consejo Escolar de Aragón. Adelantó que la semana que viene se avanzará a los institutos cómo queda la estructura de la ESO y de bachillerato "para que puedan empezar a trabajar en la programación del curso que viene". La semana pasada los directores de instituto de Aragón reclamaron más información sobre el desarrollo de la nueva ley educativa en la Comunidad, que decide un 40% que completa la normativa nacional. Los docentes criticaron que a estas alturas ya tendrían que conocer cómo va a ser el próximo año académico.

Proceso de estabilización

Acerca de las críticas de las organizaciones sindicales a la convocatoria de 802 plazas de personal docente no universitario a estabilidad entre 2023 y 2024, Faci arguyó que el Departamento de Educación se ha limitado a cumplir "con la normativa vigente y que fija el Estado". La oferta se aprobó la semana pasada con el voto en contra de todos los sindicatos. Algunos consideran que el número de vacantes es "insuficiente" y denuncian que no haya para infantil y primaria, a excepción de cuatro maestros de alemán. "En Aragón los sindicatos no están de acuerdo, pero las organizaciones sindicales a nivel estatal lo apoyaron. No nos hemos inventado nada, es algo que estaba ya previsto", afirmó Faci.

De estos 802 puestos de estabilización, 267 se cubrirán por un concurso de méritos y otros 535 a partir de una oposición sin pruebas eliminatorias. "La Administración lo que tiene que hacer es cumplir con la legalidad. Nunca llueve a gusto de todos", zanjó.