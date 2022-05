Aragón Existe se presenta para "batallar" por los territorios que "no han sido tratados con justicia"

Aragón Existe se ha presentado este jueves en Zaragoza con la intención de "batallar" por los intereses de aquellos territorios que hasta ahora "no han sido tratados con justicia". La marca autonómica de Teruel Existe estará tanto en las próximas elecciones autonómicas como en las municipales, mientras que a las nacionales y las europeas concurrirá bajo las señas de la España Vaciada.

El diputado nacional de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha confirmado que estarán "en todos los procesos electorales que vengan". "A nivel local, sabemos de muchas personas ilusionadas por poder aportar en sus muninicipios sin contaminaciones especialmente ideológicas. Nos interesa estar en las diputaciones provinciales y en los consejos comarcales, pero no nos vamos a obsesionar con cubrir todo el territorio. Estaremos allá donde podamos aportar", ha dicho, fijando entre una de sus prioridades el Ayuntamiento de Teruel.

Su intención es batallar "por cada escuela, centro de salud o pueblo". "Aquí no hay que cerrar nada", ha recalcado. Guitarte no ha aclarado si encabezará la lista de Aragón Existe a las Cortes de Aragón. Los nombres se conocerán tras un proceso de primarias y una vez definidas las bases programáticas. En su opinión, la irrupción de un partido más en el Parlamento autonómico no tiene por qué ser negativa. "Es bueno que se reconozca la sociedad plural, ya que fuerza el consenso", ha agregado.

Y aunque se ha mostrado abierto a hablar con todas las formaciones, no pactaría con partidos que se encuentran fuera de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, descartando una alianza con Vox. Se niegan, en todo caso, de ser etiquetados como un partido de derechas o de izquierdas. "Queremos ser una opción transversal. En Aragón hay una emergencia: pueblos que están a punto de quedarse vacíos. Esto requiere de una acción inmediata que no se puede demorar décadas", ha expuesto Guitarte.

Aragón Existe se ha presentado frente a la estatua del Batallador en el Parque Grande de Zaragoza. Allí ha puesto cara a los que, por ahora, ejercerán como portavoces en Zaragoza, Huesca y Teruel. Por la provincia de Huesca, Raquel Marco ha incidido en la necesidad de que cualquier persona "tenga las mismas oportunidades" resida donde resida. "Para muchos jóvenes de la provincia, las opciones no van más allá del sector primario", ha lamentado.

Por su parte, Francisco Juárez, por Zaragoza, ha abogado por un Aragón "más justo, vertebrado y equilibrado". "Estamos seguros de que todos los zaragozanos desean el Aragón por el que luchamos. Esta es la Comunidad más desequilibrada de España. El 51% de la población reside en el 2% del territorio, que es Zaragoza. No queremos que la ciudad esté rodeada por un desierto. No podemos consentir un Aragón despoblado", ha subrayado.

En esta línea, Beatriz Martín, por Teruel, ha incidido en la pérdida de población de la provincia y ha apostado por la reactivación de todos los territorios. "Ser pocos no resta derechos. Queremos pueblos y ciudades vivas, con el necesario equilibrio entre lo urbano y lo rural", ha agregado.