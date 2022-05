Cocemfe pide en Zaragoza que se reduzcan los plazos de espera para valorar el grado de discapacidad

Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) ha pedido este martes -Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- en Zaragoza que se reduzcan los plazos de espera para valorar el grado de discapacidad. Han denunciado que las personas tienen que esperar una media de 11 meses para ser valoradas y hay casos de hasta 36 meses. Además, han exigido que se apruebe la nueva baremación en la que se reconocen enfermedades como la fibromialgia. Para simular los tiempos de espera, los manifestantes han hecho una fila a la puertas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en la plaza del Pilar.

"Durante el tiempo que están esperando la valoración, se les está negando los diferentes servicios que necesitan. Las ayudas no llegan hasta que no está la valoración definitiva. La pandemia por supuesto ha afectado como a cualquier administraciones pero antes de la pandemia la situación era similar" ha explicado el vicepresidente de Cocemfe en Aragón, Miguel Tena, que ha participado en la protesta, que se ha realizado también en otras 17 ciudades de España.

Además, han exigido que se unifiquen los tiempos. "No es lo mismo una valoración en Zaragoza que en Huesca y Teruel. Pedimos que se equipare, no solo a nivel autonómico, sino también a nivel nacional", ha apuntado.

Nueva baremación

"Llevamos esperando 11 años a que se actualice el nuevo baremos. La de ahora solo se valora criterios médicos rehabilitadores, sin tener en cuenta todo lo que genera los dolores como la fibromialgia y enfermedades reumatoides o otras patologías ", ha explicado. Fue el año pasado, en el mes de abril, cuando Cocemfe recibió la noticia del Imserso sobre la entrada en vigor del nuevo sistema durante el primer trimestre de 2022. "No sabemos cual es la razón porque las asociaciones y el Estado están de acuerdo, pero de momento no se ha publicado, y no se puede aplicar. Esperamos tener noticias de eso pronto", ha explicado.