"Cada vez hay menos personal, más prestaciones y el trabajo se duplica"

Los sindicatos llevan días alertando del grave problema de falta de personal en la Seguridad Social a nivel nacional y califican la situación de "insostenible". Estiman que el déficit de efectivos se está agravando con el tiempo y que más de la mitad de la plantilla actual supera los 50 años y dos tercios se jubilarán en el plazo máximo de una década.

Los propios trabajadores han lanzado ya un SOS, denunciando el riesgo de colapso de un servicio que arrastra retrasos en las tramitaciones de prestaciones, que han aumentado en los últimos tiempos, y evidencian la brecha digital a la que tienen que hacer frente muchos usuarios, que tienen dificultades para gestionar los trámites por internet. Y esto se traduce, a su vez, en una "crispación general".

Los trabajadores del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de la calle Costa de Zaragoza han trasladado su malestar tanto a la Dirección General como a la Dirección Provincial. En una carta recogen la "situación límite" que están viviendo en este servicio. "El problema principal -dicen en el texto conjunto- es la escasísima y envejecida plantilla".

En concreto, en esa oficina los funcionarios están en el rango de edad de 54 a 64 años y "casi todos rondan los 60". Las plazas de quienes se jubilan "son plazas que se pierden". "Cada vez hay menos gente, más prestaciones y el trabajo se duplica. Es un cóctel explosivo y resulta inasumible", asegura uno de los trabajadores.

Esto origina -continúan en la misiva- un retraso importante en la tramitación de las prestaciones, lo que a su vez genera "preguntas en la puerta, consultas a través de la web, llamadas, nuevas citas presenciales…".

De hecho, en los últimos años han aumentado el número de prestaciones, hay hasta quince clases de jubilación distintas, tres leyes están conviviendo a la vez y expedientes internacionales, que son mucho más complejos de tramitar.

Las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, empezaron a entrar bastantes días antes de su entrada en vigor. "Y cuando se aprobó no existían ni modelos de solicitud ni el programa informático para grabar las solicitudes, ni líneas claras de actuación, ni instrucciones ni, por supuesto, personal".

De manera que en la oficina se vieron "aplastados", como ellos mismos lo califican, por miles de peticiones "sin la documentación adecuada". Se retrasan prestaciones "muy necesarias" para que mucha gente pueda llegar a fin de mes, resumen.

Expedientes incompletos

A esto se suma, además, que los expedientes casi siempre se envían incompletos y es "prácticamente imposible" conseguir una cita previa. Por lo que mucha gente opta por acudir directamente a la oficina.

"Ahí se encuentran con los vigilantes de seguridad, que jamás hubo en la Seguridad Social porque no había necesidad, que son los que reciben todas las quejas e insultos". En los últimos meses han tenido que llamar "en numerosas ocasiones" a la Policía Local y Nacional. Han llegado, incluso, a sufrir amenazas. Hace unos días, una vigilante sufrió una agresión.

Y mientras, explican los empleados, "la gente ve una oficina vacía y unos funcionarios inaccesibles, sin aglomeración. Pero no saben que estamos trabajando, al teléfono, en atención presencial y telemática. Que si no hay citas es porque no hay nadie para atender esas citas. Que si no cogemos el teléfono es porque no hay nadie para hacerlo", concluye la carta. Al mismo tiempo, aclaran: "Lo que queremos es que el público entienda que el atasco de la Administración y el problema abierto que está latente no es culpa de las personas que trabajamos en información y en otras departamentos, sino de quienes después de mucho tiempo siguen sin querer solucionarlo, ni antes, ni ahora, pues el problema viene de hace mucho tiempo y ahora es cuando ha explosionado".

Un 20% menos de plantilla en estos centros desde 2011

Fuentes de la Delegación de Gobierno en Aragón trasladaron que entre 2011 y la actualidad se ha perdido un 20% de plantilla en estos centros, porque “la tasa de reposición se quedó a cero durante los años de la crisis económica por las medidas que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy”. La semana pasada, el Ministerio mantuvo una reunión a nivel nacional con representantes sindicales para abordar soluciones a este déficit de personal.

En los últimos tiempos se han puesto en marcha medidas encaminadas a mejorar la atención, como refuerzo ‘online’, trámites vía telefónica o un programa piloto de videollamada.