Las aulas aragonesas registran hasta ocho posibles casos de acoso escolar en lo que va de curso.

Educación ha detectado en lo que va de curso ocho posibles casos de acoso escolar en las aulas, aunque todavía quedan dos meses para las vacaciones de verano. El año pasado por estas fechas se habían registrado hasta 11 probables situaciones de ‘bullying’. También se han recibido 107 llamadas en el teléfono de ayuda 900 100 456, un servicio que se presta 24 horas los 365 días del año. El curso pasado en este mismo periodo académico las consultas a esta línea ascendían a 73.

Así, mientras el número de peticiones de información y apoyo al teléfono que la DGA puso en marcha en 2016 ha crecido, las notificaciones de agresiones hostigamientos en el ámbito escolar han ido a la baja.

"Los datos solo reflejan una mínima parte de la realidad que se vive en los colegios. Hay casos que no se llegan a investigar en los centros educativos y no se atajan a tiempo", alerta Carmen Casarejos, psicóloga y fundadora de la Federación de Familias contra la Violencia en el Medio Educativo (Favme). Una advertencia que hace coincidiendo con la celebración este 2 de mayo del Día Internacional contra el Acoso Escolar.

Otro termómetro para medir la incidencia de este fenómeno son los delitos de acoso escolar que se denuncian ante la justicia. La Fiscalía de Aragón tramitó, según los datos de su última memoria referida a 2020, 44 cometidos por menores de 14 años; lo que supuso 12 más que el año anterior.

Desde que se puso en marcha el teléfono de la DGA en mayo de 2016 se han recibido un total de 1.926 llamadas, que han dado lugar a 262 notificaciones de posible acoso escolar. Todas las demandas reciben un seguimiento por parte del Equipo de Orientación Educativa en Convivencia Escolar. Los casos se concentran en 5º y 6º de primaria y en 1º y 2 de la ESO. No obstante, Casarejos advierte que "cada vez se detectan situaciones preocupantes en edades más tempranas, incluso en niños de solo 4 y 5 años". Además, el ciberacoso ha cobrado una dimensión peligrosa al extenderse fuera de la clases y en horario extraescolar.

La psicóloga considera que, pese a todos los esfuerzos de la Administración y los centros educativos, el protocolo de actuación que se implantó en los colegios e institutos en 2018-2019 ante este tipo de conflictos "no acaba de funcionar, no existe una detección precoz y los problemas no se cortan de raíz". "Hay familias que comentan lo que les ocurre con los tutores, luego con los directores, pero es como si en ningún momento de este peregrinaje se quisiera reconocer la existencia de una situación de acoso", dice. Lamenta que "ante la falta de respuesta y solución", la víctima es la que tiene que acabar cambiando de centro para continuar sus estudios. Aboga por concienciar y educar en la diversidad para evitar que unos actúen con violencia y otros se conviertan en observadores pasivos de ella.

El acoso también tiene un impacto académico. Un estudio de la Fundación Alternativas, presentado esta semana, revela que un estudiante de 4º de la ESO que es acosado por sus compañeros pierde entre tres y cuatro meses de aprendizaje en Ciencias y entre cuatro y cinco meses en Matemáticas y Lectura con respecto a aquellos que no han sufrido esta forma de violencia. Este informe analiza una muestra de casi 36.000 estudiantes de 15 años.