Las empleadas del hogar reivindican tener la prestación por desempleo como en otros trabajos.

Diez años después de que se aprobara un régimen especial para las empleadas del hogar que buscaba equipararlas al resto de trabajadores, siguen sin tener derecho a cobrar la prestación por desempleo. Aunque ha habido dictámenes europeos calificando de "discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos" la falta de este derecho, todo sigue igual.

Noura Aouriga asegura que "ese derecho tiene que estar como en cualquier otro trabajo", pero en su caso, como a veces le ha tocado "perder derechos en algunas casas" en las que ha trabajado, ha optado por buscarse una salida y le han ofrecido un contrato en una residencia donde la jornada y el salario y el pago a la Seguridad Social es el contemplado por la ley, dice. Natural de Marruecos con 16 años de trabajo en España, confía en que el derecho al paro se apruebe pronto para las empleadas del hogar.

"El problema es que se te muere el anciano al que cuidas, aunque lo hayas hecho durante varios años, y te quedas sin trabajo y sin nada", asegura Ivelisse Altagracia. "Soy de República Dominicana. Llevo catorce años en España y tengo la doble nacionalidad. Ahora he conseguido trabajar en el servicio de asistencia a domicilio del Ayuntamiento de Zaragoza para cubrir una baja y estoy muy contenta", asegura. Antes había trabajado de empleada del hogar y comenta que es "muy duro y nada valorado". Sin embargo, confiesa que le gusta cuidar de los mayores y que iría bien "un mayor reconocimiento de la labor social que estamos prestando". Asimismo, se muestra confiada en que la prestación por desempleo para las empleadas del hogar no tarde mucho en aprobarse. "Tiene que llegar porque es un trabajo como los demás", señala.

De su misma opinión es la colombiana Dolly Valencia, que se muestra también esperanzada en poder cobrar la prestación por desempleo antes que la pensión. Llegada a Zaragoza hace 14 años, compatibiliza en la actualidad el trabajo en dos casas. En una está dos horas y media, por lo que le pagan unos 416 euros, y en otra cinco horas y media cuidando de una persona inválida, por lo que recibe 873,60 euros. "Es mucho el trabajo que tienes que hacer y los salarios son muy bajos", critica. "No hay dinero que pague lo que hacemos por las personas mayores, no solo cuidarlas sino vigilar que se tomen los medicamentos, atender su régimen de comidas, limpiar...". Por eso, no concibe que a estas alturas sigan sin tener derecho a cobrar el paro. "El agobio en este sector es que mañana te falte esa persona a la que cuidar y de la noche a la mañana te quedes sin trabajo. Nos tendrían que pagar el paro. No veo qué nos diferencia de otros trabajadores", señala.

UGT y CC. OO. llevan tiempo reivindicando la prestación por desempleo para estas trabajadoras. Hace un mes, CC. OO. Aragón cuantificó en un 56,2% (6.119 empleadas) el número de extranjeras que hacen este trabajo frente a las nacionales, que suponen un 43,7% (4.752), si bien la cifra es aproximada, porque hay muchas muchas más que trabajan de forma irregular.