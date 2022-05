Innovación aragonesa a bordo del tractor

Un sistema que facilita al agricultor la elección exacta y la regulación rápida de la presión de los neumáticos al ajustar de forma automática las presiones de las ruedas, teniendo en cuenta la utilización, el apero y los neumáticos, y hacerlo desde el puesto de conducción.

Un nebulizador mixto preneumático con sistema de aplicación agua-polvo que permite hacer tratamientos tanto con productos fitosanitarios líquidos como en polvo, ya sea de forma independiente o con los dos a la vez.

Una máquina en la que la siembra, la colocación de la semilla, del film biodegradable y su perforación se realizan de forma separada, o una herramienta con sistema semiautomático para la instalación de ganchos de sujeción de los alambres de entutorado en espaldera, que evita lesiones en las manos.

Estufas de triple combustión para luchar contra heladas tardías sin generar ruidos ni humos o sensores de malas hierbas para la pulverización selectiva.

Una trituradora que incorpora un rotor de velocidad variable accionado hidrostáticamente, para que pueda funcionar como desbrozadora y como fresadora, en función del tipo de trabajo que tenga que desarrollar según la velocidad del rotor.

Una manejable recolectora de frutos secos, autopropulsada y guiada con un manillar, que reduce la utilización de mano de obra y que responde a las necesidades de mecanización de la recolección en explotaciones de cualquier tamaño, edad y marco de plantación.

O una plataforma tecnológica de fácil manejo para la gestión y control de purines, pero también para la correcta fertilización, a la adecuada aplicación de los fitosanitarios y para conseguir una mayor eficiencia en los riegos.

Son algunos ejemplos de la continua y potente apuesta tecnológica de los fabricantes de maquinaria agrícola, que esta semana se pudo ver en Zaragoza en todas y cada una de los 1.130 marcas de 32 países que participaron en la 42 edición de FIMA, el certamen internacional de referencia del sector del sur de Europa.

Mucha de esa tecnología tenía nombre aragonés, porque aunque la Comunidad no es tierra de fabricación de grandes tractores o cosechadoras, cuenta con una fuerte implantación de fábricas que llevan años impulsando la digitalización y tecnologización del sector agropecuario con sus equipos, aperos, sembradoras, pulverizadores o pequeños vehículos, pero también con la investigación realizada en semillas, en variedades de distintas especies de cultivos, en bioestimulantes o herbicidas naturales.

Buena prueba de ello es que de las once innovaciones premiadas en el Concurso de Novedades Técnicas, tres son aragonesas presentadas por otras tantas empresas situadas en Zaragoza (Agromaverick), Huesca (Serrat trituradoras) y Teruel (Agro Inteligent).

Quedan pasos por dar, pero es una realidad que el sector agrario y ganadero -con sus distintas velocidades según actividades- hace tiempo que emprendió el necesario y obligado camino de la tecnologización y la digitalización. Ya no es una sorpresa descubrir tractores equipados con avanzados GPS o con tablet que guían el fertilizado o el abonado. No sorprende la vista de sensores entre los cultivos que miden la humedad, el estado de la planta o las condiciones del suelo. Y comienza a ser cada vez más frecuente que los drones sobrevuelen las producciones o pastoreen el ganado. Por no hablar de las numerosas plataformas con las que se recoge y analiza la más completa información en el campo y en la granja, para tomar decisiones más acertadas, más adecuadas, menos imprevisibles.

Lo saben bien las empresas aragonesas y especialmente aquellas cuya decidido impulso de la investigación y la innovación al servicio del sector ya lucen reconocimientos y premios. "En Serrat Trituradoras llevamos años apostando por la investigación, para lo que contamos con un departamento de ingeniería dotado de los sistemas más modernos de diseño 3D que nos dan la posibilidad de personalizar los productos hasta la unidad según las necesidades del trabajo a realizar", señala Jairo Lafuerza, ingeniero mecánico del departamento de I+D de esta empresa oscense, situada en Castejón del Puente, donde emplea a 75 trabajadores.

No es esa la única clave de su éxito. El poder de fabricación de Serrat es "muy fuerte", explica Lafuerza. Y es que realizan una producción integrada, es decir fabrican todos y cada uno de los componentes de cada máquina. Eso no solamente les da independencia en tiempos como los actuales en los que muchas empresas tienen problemas de fabricación por la crisis de suministros, sino que además les permite "desarrollar prototipos en plazos de tiempo muy cortos y que resuelven problemas reales", insiste.

La innovación para facilitar el trabajo del agricultor y el ganadero es una de las principales premisas que marca el desarrollo de las empresas de los hermanos López Plumed en Monreal del Campo (Teruel), que cuenta con una firma de nombre Agro Intelligent, centrada exclusivamente en la digitalización de las labores en el campo. Su gerente, Juan López Plumed, reconoce que la tecnología y la digitalización va entrando cada vez más en el sector agrario, pero asegura que todavía lo hace a un ritmo lento. "Estos años se ha notado bastante avance porque cada vez más profesionales están familiarizados con guiados o asistencias... pero la digitalización está costando más. Es un camino inexorable pero lento", reitera.

También las empresas pequeñas innovan. La prueba de llama Agromaverick y está instalada en el polígono Centrovía de la localidad zaragozana de La Muela. Su gerente, Víctor Embarba, ha puesto en el mercado unas innovadoras máquinas para la recolección de frutos secos cuyo desarrollo surgió por la necesidad de dar solución a las pérdidas de fruto que él mismo sufría en sus almendros.

Como profesional del sector que es, Embarba afirma con seguridad que el sector está cada vez más familiarizado con la tecnología, a la que acude especialmente para reducir costes, ahorrar tiempo y dar solución a los problemas que terminan por mermar las cosechas.

A golpe de clic para gestionar purines, fertilizantes o riegos

El expositor de Agro Intelligent ha sido muy visitado en la última edición de FIMA. HA

Hasta Teruel se ha ido uno de los premios del Concurso de Novedades Técnicas de FIMA. Más concretamente a la localidad de Monreal del Campo, donde están instaladas las empresas Maquinaria Agrícola Plumed y Agro Intelligent -ambas de la misma compañía-. Es esta última la que ha recibido el reconocimiento por su plataforma tecnológica Agroxcontrol, que como su nombre indica sirve para el control de la actividad agraria en el sentido amplio, desde el abonado, a la fertilización y la cosecha, y especialmente, para la adecuada gestión de los purines, explica Juan López Plumed, gerente de Agro Intelligent.

"Con esta innovación hemos conseguido que los purines, que es el aspecto con el que más años llevamos trabajando, dejen de ser un problema", añade López. Y es que gracias a la tecnología, el deshecho es analizado en la misma cuba, pero además el equipo ofrece información de campo para que su aplicación al cultivo se realice de forma controlada, como si fuera un abono, "con lo que deja de ser un líquido negro y maloliente para convertirse en kilos de nitrógeno, fósforo y potasio", detalla. Con eso se consigue no solo que no se superen los límites que establece la ley sino que además su aplicación se haga "no a ojo y de mala manera sino de la forma más precisa y correcta".

Tres son las patas de este innovador sistema. Consta de un sensor tecnológico colocado en la cisterna que se encarga de analizar y controlar la salida del purín de forma integral. A ello se suma una tableta electrónica que se instala en la cabina del camión o del tractor y que permite acceder a la información, actuando como guía en el proceso del abono. La tercera ‘pieza’ es una aplicación web donde queda grabada toda la información para que pueda ser consultada por los diferentes actores implicados, "incluso puede comunicarse de forma automática con la administración", precisa López.

Agro Intelligent comenzó a desarrollar esta tecnología -personalizada para cada explotación y de fácil manejo- hace dos años y medio. "Ya hemos comercializado 350 equipos de purín y hemos abierto mercado en Francia", explica López, que detalla que en FIMA han presentado también esta misma plataforma adaptada a otras tareas agrícolas como la fertilización, la aplicación de fitosanitarios, el control de aperos y un módulo especial para riego.

La máquina que regula velocidades y hace las funciones de dos

La innovación de Serrat lució en un stand con numerosa maquinaria. Heraldo

Se llama Power Vario 2 y aunque es un único apero puede hacer trabajos para los que antes se necesitaban máquinas diferentes. Este equipo, desarrollado y fabricada en Castejón del Puente (Huesca) por la empresa Serrat, especializada en la fabricación de trituradoras de ramas con más de tres décadas de experiencia, es una trituradora multifunción "cuya gran innovación", explica Jairo Lafuerza, ingeniero mecánico del departamento de I+D de Serrat, es que puede realizar tanto el fresado de suelo que se hace a velocidades lentas como el trabajo de desbroce forestal que exige velocidades rápidas. "Es una máquina accionada hidrostáticamente y que tiene un software específico para hacer estas gestiones con lo que se consigue un rotor que puede ir de velocidades altas a bajas", detalla.

Este apero, que se utiliza para transformar terrenos forestales en agrícolas (fresa el suelo, tanto de piedras como de tocones y raíces y deforesta la superficie) y con el que Serrat se ha hecho con unos de los premios del Concurso de Novedades Técnicas de FIMA, incorpora además un sistema de gestión de potencia que protege tanto los mecanismos del tractor como los de la máquina. Se ha hecho así, añade Lafuerza, porque "estos trabajos son muy agresivos y generan movimientos de par muy altos que son muy dañinos y que provocan averías a futuro".

Y en estos tiempos de elevados costes de producción, los ahorros que permite la Power Vario 2 son algunas de sus principales ventajas. Primero porque el agricultor ahorra en máquinas. "No tiene que comprarse dos porque con una sola puede hacer los dos trabajos", explica el ingeniero de Serrat que ha diseñado la máquina. Pero además esta trituradora tiene una vida más larga, porque sus mecanismos son más longevos gracias a sus mecanismos de gestión de potencia. A todo ello hay que sumar también, detalla Lafuerza, que puesto que extrae la potencia necesaria en cada momento gracias al sotfware, el usuario puede notar hasta un 15% de ahorro de combustible.

Es su innovación premiada, pero no la única, porque esta empresa, que emplea a unos 75 trabajadores y exporta a todo el mundo lleva años apostando por la investigación, para lo que dispone de una potente ingeniería y una fabricación integrada que le permite desarrollar sus propios prototipos y hacerlo en plazos cortos.

Un paraguas recolector muy manejable y que ahorra costes y tiempo

En el expositor de Agromaverick en FIMA se pudieron ver sus equipos en movimiento. HA

Unas veces por el vientas, otras por una fuerte lluvia, Víctor Embarba, gerente de Agromaverick vio en más de una ocasión cómo sus almendras terminaban en el suelo antes de que hubiera podido realizar la recolección, perdiendo así parte de su producción. "Los frutos secos cuando están muy secos se desprenden con facilidad del árbol, así que el viento o la lluvia puede tirarlos. Además cuando llega la cosecha llega a la vez para todos los productores con los que los recolectores tienen tanto trabajo que cuando llegan a los campos de los últimos agricultores ya es muy tarde y la almendra está en el suelo", explica Embarba, que además de su empresa de maquinaria cultiva almendros desde hace 15 años.

Por todas esas razones, Embarba decidió innovar y ahora sus máquinas de recolección ha sido reconocidas en FIMA entre las 11 novedades técnicas merecedoras de premio. "Una de ellas es una máquina recolectora, equipada además con peladora, con generador inverter gasolina-batería y que no es necesario enganchar al tractor porque es autopropulsada, aunque lleva un manillar, como si fuera una moto, para que el operario vaya dirigiéndola hacia adelante o hacia atrás", detalla.

Hay un segundo equipo hidráulico más sofisticado, en el que el agricultor va subido a una plataforma, que cuenta con 13 motores hidráulicos, dos vibradores, peladoras (que suministra la empresa Estupiña de Alcañiz) y un depósito con capacidad para 400 kilos con un sinfín articulado que envía las almendras directamente al remolque.

"La ventaja principal de estos equipos es que recuden hasta en un 80% el coste de la recolección porque con estas máquinas puedes recoger la cosecha de 1.000 árboles con mucha rapidez", asegura. Pensando también en los cultivos de regadío en los que los marcos de plantación están muy próximos, el gerente de Agromaverick ha diseñado el paraguas recolector con cinco inclinaciones diferentes para que cuando este se abra o se cierre no se golpeen los árboles que están más próximos. Y además, explica, la longitud de los palos varia desde los 1,20 metros a los 3,60 metros dependiendo de las necesidades del cultivo.

Esta empresa, que se encuentran en el polígono Centrovía de La Muela, acaba de lanzar estas nuevos productos al mercado, pero antes, destaca, quería presentarlos en sociedad. Y para ello, dice, "nada mejor que hacerlo en la tierra y la FIMA".