Cientos de personas reivindican sus derechos laborales en Zaragoza en el 1º de Mayo

Subir los salarios, contener los precios y luchar por la igualdad de los trabajadores. Son las tres razones principales que exigen este domingo cientos de trabajadores que se manifiestan con motivo del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajador, en el centro de Zaragoza. La manifestación ha comenzado en la plaza San Miguel, donde se han reunido los diferentes sindicatos y organizaciones independientes y después ha recorrido el Coso hasta plaza España. Tras cruzar por el paseo de la Independencia pronunciarán el manifiesto en el Paraninfo.

"Este año es especial porque en 2020 lo hicimos virtual y en 2021 con limitaciones. Estamos contentos de volver a la calle y llamar de manera amplia a la clase trabajadora", ha defendido el secretario general de CC. OO., Manuel Pina. Este año ha querido remarcar los acuerdos a los que se ha llegado con el Gobierno central que han "dignificado" al trabajador, como son los ERTE, la subida del SMI y la Reforma Laboral, entre otras cuestiones. Sin embargo, ha incidido en que los trabajadores están sufriendo una "subida disparata de los precios " como consecuencia de la guerra de Ucrania. "Hay que tomar medidas claras y contundentes. Algunas se están tomando, pero hay que proteger a los más vulnerables", ha añadido.

Además, ha hecho un llamamiento a los empresarios para mantener una reunión para pedir "subidas salariales proporcionales" a la inflación. "Si piensan que escondiendo la cabeza como una avestruz no vamos a llevar empresa a empresa y sector a sector nuestras reivindicaciones salariales se equivocan. Vamos a vivir unos meses de mucha conflictividad", ha sentenciado.

Por su parte, su homólogo de UGT en Aragón, Daniel Alastuey, ha puesto el foco en la importancia que tiene "contener los precios". "Hay que impedir que las subidas de los combustibles se traslade a lo que compran y a la cesta de la compra. Si no se logra contener los precios hay que salvaguardar el poder adquisitivo de los salarios a través de un pacto de rentas que permita que se incluyan clausulas de revisión salarial", ha sostenido.

"Tenemos un dato negativo reciente. El PIB se frenó por el lado del consumo. Si los trabajadores no mantienen su poder adquisitivo, no solo pone en peligro su poder de compra sino también la buena marcha de la economía", ha insistido. Además, al igual que Pina, ha puesto en valor los acuerdos alcanzados en los últimos meses "gracias a las movilizaciones". "Hemos logrado firmare acuerdo que están revirtiendo esos recortes de derechos", ha puntualizado, en referencia a la Reforma Labora, y la subida del SMI..

"Todos formamos parte del mercado laboral"

Daniel Sanagustín, Alina Stanciu y Alfonso Martín, este domingo, en la manifestación del 1º de Mayo. HA

Un grupo de amigos, Daniel Sanagustín, Alina Stanciu y Alfonso Martín, han elaborado de un fotocol para participar en la manifestación. "Tengo 32 años y he estado con un trabajo precario desde los 19 hasta los 30. Ahora tengo un empleo digno pero no puedo faltar a esta cita por solidaridad, porque hay que reivindicar nuestros derechos como trabajadores", ha sostenido Stanciu.

Sin embargo, su amigo, Alfonso Martín, no ha encontrado trabajo estable. "Estudié el grado de Biología, pero en todos los sitios nos piden experiencia de 5 años. Como voy a tener esos años trabajados si tengo 25. Lo único que he conseguido son trabajaos temporales en ONGs, pero no de mi sector", ha lamentado el joven, que está en búsqueda activa de empleo, pero por el momento, sin éxito.