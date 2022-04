Embid de la Ribera y Purroy recuperan una frecuencia de tren diaria

Los meses de protestas han surtido efecto y finalmente Embid de la Ribera y Purroy, pedanías de Calatayud y Morés, recuperarán una frecuencia del servicio ferroviario a primera hora de la mañana. Será a partir de este domingo, 1 de mayo, con la expedición que une Lérida con Madrid y que tendrá carácter diario. Desde Renfe confirman a esta redacción que esta circulación "efectuará parada" en los apeaderos de ambas poblaciones para "mejorar la movilidad de los ciudadanos".

Desde las asociaciones impulsoras de las reivindicaciones, Purroy Unido y La Noguerilla, se reconoce un sentimiento de "alegría" y "motivos para la celebración". "Nuestra petición es justa, pero también somos conscientes del esfuerzo que suponen estas dos paradas, que, según nos han explicado, implican modificar los horarios de cuatro trenes", valora Luisa Marín. "Estamos muy contentos y ha sido algo tan satisfactorio como inesperado, porque no pensamos que sería diario", reconoce Marín.

"Este domingo, como todos los primeros domingos de mes, vamos a salir a los andenes. Esta vez lo hacemos con motivos de celebración, pero también de reivindicación, porque todavía nos queda una frecuencia, la de por la tarde, que todavía no hemos recuperado", puntualiza Miguel Ángel Gil, de Embid. "Con la frecuencia de por la mañana vamos a poder ir a Calatayud al hospital y al Ayuntamiento, o a cualquier otra gestión, porque las alternativas que nos dan con autobús no son útiles", asume.

Marín reconoce que ambas entidades se reunieron con el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Gregorio Briz, para transmitirle la situación. "Vio que no era descabellado, porque no pedíamos que Renfe pusiera un tren, sino que tenía que parar el que ya pasa", recuerda la representante de la entidad de Purroy.

"Ahora nos queda a nosotros la labor de difundir este cambio, porque ya no hay horarios impresos para la gente mayor y quienes han dejado de cogerlo no saben que va a volver si no lo decimos", advierte Marín. "Nosotros pensamos seguir visitando otros pueblos y demostrar que es un medio que une a las personas y facilita la vida, y que necesita ser cuidado y potenciado", valora Gil.

Así, este domingo bajo el lema "Aragón no pierdas el tren. El tren es vida para nuestros pueblos" vuelve a haber convocatorias en todas las estaciones y apeaderos de las líneas regionales de toda la comunidad, como es el caso de Monzón y Grañén. En el caso de la línea Zaragoza-Arcos de Jalón hay citas programadas en Morata de Jalón (9.45), Ricla (9.42), Embid de la Ribera (10.00), Purroy (9.45).